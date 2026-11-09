Trump admite que su política migratoria fue demasiado dura

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que su política de deportación masiva de inmigrantes fue «demasiado dura», pocos días después de la derrota de su partido republicano en las legislativas de mitad de mandato.

«Pienso que fue demasiado dura», respondió el mandatario al ser consultado en la cadena CBS sobre su política de deportaciones, según lo difundido por el medio en redes sociales.

Si bien Trump ha ganado cierto apoyo por reforzar la seguridad en la frontera sur, la ofensiva de su gobierno para deportar a millones de migrantes indocumentados ha generado críticas generalizadas.

DERROTA POR RECHAZO A REDADAS ICE

Sus declaraciones se producen tras los comicios de medio mandato del martes, en los que los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado, en unas campañas en las que el rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) motivó a los votantes, en particular a electores latinos.

A pesar de estos resultados, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del gobierno.

Miller se ha convertido en sinónimo de escenas de agentes de inmigración enmascarados cometiendo actos de violencia, después de respaldar a los agentes federales que dispararon y mataron a dos estadounidenses a comienzos de este año.

DEPORTACIONES CONTINUARÁN

Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtió que «las deportaciones continuarán» en una publicación en redes sociales un día después de las elecciones.

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