Trump admite que su política migratoria fue demasiado dura

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Donald Trump

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que su política de deportación masiva de inmigrantes fue «demasiado dura», pocos días después de la derrota de su partido republicano en las legislativas de mitad de mandato.

«Pienso que fue demasiado dura», respondió el mandatario al ser consultado en la cadena CBS sobre su política de deportaciones, según lo difundido por el medio en redes sociales.

Si bien Trump ha ganado cierto apoyo por reforzar la seguridad en la frontera sur, la ofensiva de su gobierno para deportar a millones de migrantes indocumentados ha generado críticas generalizadas.

DERROTA POR RECHAZO A REDADAS ICE

Sus declaraciones se producen tras los comicios de medio mandato del martes, en los que los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado, en unas campañas en las que el rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) motivó a los votantes, en particular a electores latinos.

A pesar de estos resultados, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del gobierno.

Miller se ha convertido en sinónimo de escenas de agentes de inmigración enmascarados cometiendo actos de violencia, después de respaldar a los agentes federales que dispararon y mataron a dos estadounidenses a comienzos de este año.

DEPORTACIONES CONTINUARÁN

Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtió que «las deportaciones continuarán» en una publicación en redes sociales un día después de las elecciones.

FP exige respeto a la dignidad humana en operativos P. Rico | AlMomento.net – Noticias de República Dominicana al instante!

jt-am

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José M
José M
12 minutos hace

Siga las deportaciones. Esos no sabo kids y Comunistas pro migrantes no nos representan en Latinoamérica. Esas caravanas huyendo hacia Estados Unidos son caravanas lleno de mediocres qué no tienen ningún derecho de estar en los Estados Unidos. Cada uno de ellos qué toman esa vuelta son una vergüenza. No te dejes bajar el pulso por estos Musulmanes radicales y su agenda progre

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Jos Jaquez
Jos Jaquez
19 minutos hace

Tus malas decisiones te hundieron .
Bravuconearías y prepotencia al final se vuelven en contra de quienes la predican.

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ELKE
ELKE
4 segundos hace
Responder a  Jos Jaquez

EL QUE SE ENSALSE SERA HUMILLADO, Y EL QUE SE HUMILLE SERA ENSALSADO, LA BIBLIA NO SE EQUIVOCA

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Rambo
Rambo
42 minutos hace

………………………….la malda nunca queda impune asta sus mas leales votaron en su contra ahora le queda su camino asia el infierno con todos los que votaron por el.

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PCampesino
PCampesino
1 hora hace

Ay,, mi Dios,, ya es tarde,, El pueblo U.S.A DECIDIÓ su salida del poder,, USTED ES UN FRACASO EN TODOS LOS ORDEN,, MANTIENE AL MUNDO CONBUSIONADO ,, esa es la triste realidad,, IQUAL ,, que el presidente de R.D,, QUE esta lejos de la realidad,,Son seres humanos,, qué cuándo DESPIERTAN ( SI ES QUE DESPIERTAN)ES DEMASIADO TARDE..sea la triste realidad de un ser humano que no reconocen los equivocados qué ESTAN,, PORQUE SON AQUACATES.

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