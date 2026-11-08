FP exige respeto a la dignidad humana en operativos P. Rico

SAN JUAN, Puerto Rico. 8 de noviembre de 2026.- La seccional aquí del Partido Fuerza del Pueblo (FP) expresó su firme repudio a la intimidación, uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y perfilamiento por color de piel, acento u origen nacional, durante operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), particularmente de ICE, en zonas geográficas donde viven inmigrantes dominicanos.

En un documento púbico remitido a ALMOMENTO.NET, indicó que aunque reconoce la facultad federal de aplicar las leyes migratorias, es imprescindible que ello se haga “con legalidad, proporcionalidad y pleno respeto a la dignidad humana, la igualdad y el debido proceso, sin distinción de nacionalidad o condición migratoria”.

Manifestó que las intervenciones en San Juan, Canóvanas, Bayamón, Cabo Rojo, Aguadilla, Guayama, Lajas y Toa Baja, incluida la parroquia San Antonio de Padua, de Rio Piedras, suscitan “graves preocupaciones por la presencia intimidante de agentes armados, amenazas a observadores y arrestos sin fundamento individualizado”.

» Exigimos una investigación independiente, pronta y transparente» de estos casos, sostuvo la FP.

Indicó que sus reclamos se suman a los del Municipio de San Juan, el arzobispo de San Juan y la ACLU de Puerto Rico, sobre intimidación, perfilamiento racial, separación familiar y obstáculos al ejercicio de derechos.

Recordó que la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, protegen respectivamente la expresión y documentación pacífica de actos oficiales, frente a registros y detenciones irrazonables y el debido proceso.

El documento de la filial de la FP está firmado por su presidente Henry Rodríguez Sánchez así como por los también dirigentes Álvaro R. Núñez Paulino, Ángel Michel Terrero, Viviana C. Díaz Saviñón.

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