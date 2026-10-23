Reportan 2,360 personas y 590 viviendas afectadas por lluvias

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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 2,360 personas y 590 viviendas afectadas por las lluvias de este viernes asociadas al paso de una vaguada.

El organismo precisó, sin embargo que la situación retornó a la normalidad.

Asimismo, aumentó a ocho las demarcaciones en alerta amarilla y a 16 en verde.

En amarilla están Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales.

jt-am