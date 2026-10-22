COE eleva a 24 demarcaciones en alerta posible inundaciones

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SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 24 las provincias en alerta debido a las lluvias asociadas al paso de una vaguada y que podrían ocasionar serias inundaciones.

En amarilla están Puerto Plata, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Barahona, Espaillat y Santiago. Y en verde el Distrito Nacional, Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís, Dajabón, San José de Ocoa, Valverde, La Romana, Azua, Peravia, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Hermanas Mirabal y Montecristi.

De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), estas condiciones favorecerán desarrollos nubosos esta tarde, acompañados de aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento intensas a nivel local que podrían provocar caída de ramas y daños a estructuras en mal estado hacia provincias de las regiones suroeste, la zona fronteriza, el litoral costero caribeño y la llanura oriental, extendiéndose gradualmente al resto del país.

El COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.