PN abate a dos hermanos que eran buscados por denuncias

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Santo Domingo, 21 oct (EFE).- Agentes de la Policía Nacional mataron a balazos este miércoles a dos hermanos mellizos que presuntamente enfrentaron a los uniformados en el sector Mendoza, en el municipio de Santo Domingo Este, los cuales eran buscados por supuestamente existir en su contra «múltiples» querellas.

Los fallecidos fueron identificados como Randy Omar Borges Jiménez, conocido como ‘el Mellizo’ y apodado por la Policía como ‘el sicario de Mendoza’, y su hermano Omar Randy Borges Jiménez, también conocido como ‘el Mellizo’, dijo el portavoz de la institución, Diego Pesqueira.

Pesqueira afirmó, en un comunicado que ofrece detalles de una rueda de prensa, que los hermanos fallecieron mientras recibían atenciones médicas en un centro de salud.

Las autoridades, según el portavoz, ocuparon dos armas que eran portadas «ilegalmente» por los fallecidos. ASeguró también aseguró que los abatidos eran perseguidos por existir en su contra cinco órdenes de arresto por «múltiples» denuncias relacionadas con asaltos, atracos agravados y otros delitos.

Los familiares de los fallecidos han negado las acusaciones de la Policía y señalan que no cree en la versión oficial.

HALLAZGO DE CADÁVER EN NAGUA

Por otra parte, la policía informó que profundiza las investigaciones sobre el hallazgo del cadáver de un hombre en el municipio de Nagua.

El organismo ha dado la calificación preliminar de asesinato contra Anderson Santos, alias ‘Vaguito’, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado clandestinamente.

Las autoridades dieron a conocer que, como parte de las investigaciones, tienen bajo arresto a Brayan Cius, a quien se señala como la última persona con la que visto Santos.EFE

rsl