FP dice política de mano dura evidencia fracaso Gobierno PRM

Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, este martes en rueda de prensa junto a otros dirigentes.

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SANTO DOMINGO.– La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este martes el aumento de las muertes durante intervenciones policiales y afirmó que la política de “mano dura” del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) evidencia el fracaso de sus planes de seguridad ciudadana.

La denuncia fue presentada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la FP, quien informó que los registros de esa organización contabilizan 1,152 muertes entre 2020 y octubre de 2026 en hechos reportados como intercambios de disparos o acciones legales.

AUMENTO DE MUERTES Y USO DE LA FUERZA LETAL

Cuestionó que, después de seis años de gestión, el Gobierno recurra a la mano dura pese a sostener que la delincuencia ha disminuido. Según sus datos, las muertes durante intervenciones policiales aumentaron a 226 en 2024, 214 en 2025 y aproximadamente 236 en lo que va de 2026.

Asimismo, advirtió que ninguna institución estatal puede condenar a muerte a un ciudadano y defendió el derecho de los agentes a proteger sus vidas, pero reclamó que la fuerza letal se utilice conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.

CUESTIONA CIFRAS DE HOMICIDIOS

También cuestionó las estadísticas oficiales, al señalar que, frente a la tasa gubernamental de 7.36 homicidios por cada 100,000 habitantes, sus cálculos anualizados sitúan el indicador en 11.8. Reynoso atribuyó la diferencia a exclusiones de determinadas muertes en los registros oficiales.

Asimismo, citó 53,877 órdenes de arresto pendientes, incluidas 2,681 por homicidios y 17,635 por violencia intrafamiliar.

RECLAMA RESULTADOS Y DIÁLOGO NACIONAL

Reynoso denunció más de 416 feminicidios entre 2020 y 2026 y exigió rendición de cuentas sobre los recursos destinados a los planes de seguridad.

Reiteró su respaldo al diálogo nacional propuesto por Leonel Fernández para impulsar una estrategia basada en prevención, investigación criminal, tecnología y respeto a los derechos fundamentales.

an/am