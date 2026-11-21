PUERTO PRINCIPE.- Al menos 20 presuntos integrantes de bandas armadas murieron durante una nueva operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en Martissant, al sur de Puerto Príncipe, con lo que asciende a 54 el número de supuestos pandilleros abatidos en esa localidad en apenas dos días.

La institución informó este sábado que el operativo se realizó el viernes y que los fallecidos se suman a los 34 que murieron el jueves durante otra intervención de las fuerzas de seguridad. Las operaciones continúan con el despliegue de vehículos blindados y drones en la zona.

OPERACIONES CON APOYO INTERNACIONAL

Las acciones se desarrollan en coordinación con la Task Force de Vectus Global, empresa militar privada fundada por Erik Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada de Estados Unidos. Según medios locales, las operaciones cuentan también con el respaldo de militares salvadoreños desplegados en Haití desde hace aproximadamente un mes.

«Nuestras unidades, con el apoyo del grupo de trabajo, siguen ampliando su presencia en los territorios controlados por los bandidos criminales», señaló la Policía haitiana en un comunicado.

La PNH reiteró que su objetivo es recuperar las zonas bajo dominio de las organizaciones armadas, que controlan gran parte de Puerto Príncipe y territorios de los departamentos de Artibonito, Centro y Oeste.

HAITÍ INTENSIFICA LUCHA CONTRA LAS BANDAS

Martissant, ubicado en el acceso sur de la capital haitiana, figura entre los sectores más afectados por la violencia de grupos criminales que mantienen bajo amenaza a la población.

Las operaciones contra estas organizaciones se han intensificado desde la llegada a Haití, hace aproximadamente un mes, de un contingente de más de 2,000 militares salvadoreños enviados por el presidente Nayib Bukele para apoyar los esfuerzos de seguridad.

La situación se produce en medio de una compleja crisis en la que participan cinco fuerzas nacionales y extranjeras en las acciones contra las bandas armadas.

El despliegue también se ha visto marcado por la muerte de tres militares salvadoreños el sábado, tras una detonación mientras trabajaban con material explosivo en un campamento en Haití. Otro efectivo resultó herido, según informó la Fuerza Armada de El Salvador.

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