PUEERTO PRÍNCIPE, 20 de noviembre.- Al menos 34 presuntos miembros de una banda armada murieron en una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en la localidad de Martissant, en el sur de la capital Puerto Príncipe, indicó el organismo este jueves (19.11.2026).

Los «bandidos» fueron «abatidos en un refugio de Ti Lapli», el alias de Renel Destina, líder de la banda de Grand Ravine, compuesta por unos 300 miembros y aliada de la coalición G-Pep, que ha participado «en diversas acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Haití», según la ONU.

NUMERO DE MUERTOS PODRÍA AUMENTAR

En la operación también participó la llamada Task Force, como el gobierno denomina a Vectus Global, una empresa militar privada fundada por Eric Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense, que presta sus servicios a las autoridades haitianas.

Algunos medios señalan que en la operación al parecer también intervienen soldados salvadoreños del contingente enviado por el presidente Nayib Bukele.

El número de presuntos delincuentes muertos en Martissant puede aumentar porque la operación, que comenzó en la mañana de este jueves, sigue en curso, según las autoridades.

BUKELE DICE MILITARES SALVADOREÑOS ESTÁN DANDO «UNA LECCIÓN» A LAS PANDILLAS

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado que los militares salvadoreños desplegados en Haití están dando «una lección a las pandillas» del país caribeño de la misma forma que sus fuerzas de seguridad hicieron con las maras en El Salvador. Durante un discurso tras presentar su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para los comicios presidenciales de 2027, indicó que El Salvador se ha convertido en «un ejemplo para los demás países que se están desarrollando». Bukele ha contrapuesto los 50.000 efectivos –25.000 soldados y 25.000 policías– que conforman el dispositivo interno en El Salvador con los 2.500 militares destacados en Haití, a los que ha elogiado afirmando que «son tan valientes» que «han puesto a correr a las pandillas» y que la población haitiana ha salido «en masa a la calle» a agradecer su labor porque «quieren saborear un poco de lo que nosotros tenemos, que es seguridad». Estas declaraciones se producen después de que la Policía Nacional de Haití (PNH) anunciara este jueves la muerte de al menos 34 presuntos pandilleros en una operación llevada a cabo en la comuna de Martissant, en Puerto Príncipe, una intervención que contó con el apoyo de un grupo vinculado a la empresa de seguridad estadounidense Vectus Global y en la que, según el diario haitiano ‘Alterpresse’, habrían participado también militares salvadoreños.

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