Haití cita a Embajador RD por presuntas incursiones militares

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PUERTO PRÍNCIPE.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Haití convocó al embajador de la República Dominicana en ese país, Faruk Miguel, a una reunión para abordar informaciones sobre presuntas incursiones del Ejército dominicano en territorio haitiano.

La convocatoria, firmada por la ministra haitiana de Relaciones Exteriores, Raina Forbin, establece que el encuentro está previsto para este jueves 29 de octubre, a las 12:00 del mediodía, en la sede de la Cancillería haitiana, en Puerto Príncipe.

En el documento, la funcionaria señala que la reunión busca abordar asuntos de interés bilateral, especialmente las informaciones relacionadas con supuestas incursiones de militares dominicanos en territorio haitiano.

SIN DETALLES SOBRE LAS DENUNCIAS

Hasta el momento, la comunicación no ofrece detalles sobre las supuestas incursiones, ni precisa fechas, lugares o circunstancias en las que habrían ocurrido. Tampoco establece si las autoridades haitianas han presentado pruebas que sustenten dichas informaciones.

La citación se produce en medio de las preocupaciones por la seguridad en la frontera entre República Dominicana y Haití, ante la crisis de violencia que atraviesa el vecino país.

jt-am