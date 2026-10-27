Ejército desmiente incursión de grupos haitianos en territorio RD

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SANTO DOMINGO.- El Ejército de la República Dominicana calificó de «falsas y mentirosas» las versiones difundidas sobre una supuesta incursión de grupos criminales haitianos en territorio dominicano, y aseguró que no coinciden con la situación de calma y vigilancia que se observa en Elías Piña las demás comunidades fronterizas.

Indicó en un comunicado que esas informaciones solo tienen el propósito de generar incertidumbre entre las familias, comerciantes y trabajadores locales.

Aseguró que la frontera está en completa calma y que sus comunidades desarrollan sus actividades cotidianas con normalidad.

Lamentó que existan sectores interesados en llevar intranquilidad a las comunidades fronterizas difundiendo noticias totalmente falsas.

Reiteró que la franja fronteriza entre Haití y la República Dominicana cuenta con altos niveles de seguridad, como resultado del trabajo permanente del presidente Luis Abinader para garantizar la seguridad y la soberanía nacional.

jt-am