Funcionarios del Ministerio de Justicia y la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad en un acto en el que anunciaron un plan nacional en favor de las personas privadas de libertad

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio de Justicia y la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad acordaron implementar iniciativas para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.

Para ello desarrollarán programas educativos, actividades culturales, capacitación y donaciones de artículos de higiene y enseres básicos a los centros penitenciarios del país.

Las acciones buscan fortalecer la atención a la población penitenciaria y contribuir a sus procesos de rehabilitación y reinserción social, a través de una estrategia de colaboración interinstitucional.

Entre los proyectos acordados figura la puesta en marcha del programa «Banco de libros, un libro, una esperanza», que contempla la donación de obras literarias y la creación de bibliotecas en los recintos penitenciarios.

Asimismo, se realizarán talleres y conferencias sobre resolución de conflictos, con el propósito de proporcionar a los internos herramientas para prevenir situaciones de violencia, fomentar el diálogo y mejorar la convivencia.

El acuerdo también incluye la donación de artículos de higiene personal y enseres básicos a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), así como el desarrollo de programas educativos y jornadas de capacitación dirigidas a las personas privadas de libertad.

Los detalles de estas iniciativas fueron presentados durante un encuentro en la sede del Ministerio de Justicia, encabezado por el ministro Antoliano Peralta Romero y el director general de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), Modesto Guzmán, con la participación de representantes de ambas instituciones.

AGRADECE DISPOSICIÓN

Peralta Romero agradeció la disposición de la DGDC de sumarse a los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de vida de la población penitenciaria y anunció la conformación de equipos de trabajo integrados por representantes de ambos organismos, que tendrán a su cargo coordinar y ejecutar los programas.

El funcionario resaltó la importancia de la cooperación entre instituciones públicas para ampliar las oportunidades de formación y desarrollo personal de los internos, como parte de las políticas orientadas a su rehabilitación.

De su lado, Modesto Guzmán manifestó que esta colaboración tiene un profundo significado institucional y humano, al reflejar el compromiso del Estado con la sociedad dominicana.

Sostuvo que trabajar en favor de las personas privadas de libertad constituye una apuesta por el respeto a la dignidad humana y por la creación de oportunidades que faciliten su rehabilitación y posterior reintegración a la sociedad.

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