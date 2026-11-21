HIGüEY, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader expresó su satisfacción por los avances de la reforma penitenciaria dominicana y afirmó que la modernización de los centros correccionales representa un cambio fundamental para fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar condiciones dignas a las personas privadas de libertad.

“Me siento emocionado de empezar a ver la reforma penitenciaria”, manifestó el mandatario durante la entrega y bendición del moderno Complejo de Corrección y Rehabilitación Anamuya, construido en Higüey con una inversión de RD$793 millones.

Abinader reconoció la persistencia, honestidad e integridad de Roberto Santana, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, en el impulso de esta transformación. Asimismo, aseguró que el proceso continuará extendiéndose a otras provincias, con el respaldo del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones y organismos internacionales.

INVERSIÓN DE RD$793 MILLONES

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, informó que el complejo cuenta con aproximadamente 9,000 metros cuadrados de construcción y capacidad para albergar a 545 personas.

Las instalaciones incluyen áreas separadas para hombres y mujeres, espacios deportivos, comedor, sistemas de seguridad y servicios esenciales. El funcionario indicó que las obras desarrolladas por el ministerio han permitido crear infraestructura penitenciaria para unas 5,500 personas, con la proyección de superar las 14,000 plazas para 2028.

OBISPO VALORA ESFUERZOS DEL GOBIERNO

Durante el acto, el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, reconoció los esfuerzos del presidente Abinader para humanizar el sistema penitenciario, colocando en el centro de las políticas públicas la dignidad humana, la rehabilitación y la reinserción social.

El religioso recordó la frase de José Francisco Peña Gómez, “Primero la gente”, y valoró también las inversiones gubernamentales en La Altagracia, entre ellas el centro hospitalario de Nisibón.

SANTANA DESTACA REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

Roberto Santana afirmó que La Altagracia se convierte en la primera provincia del país en contar con un complejo que integra servicios de ingreso, rehabilitación y egreso de personas en conflicto con la ley.

Informó que la población penitenciaria nacional se ha reducido de aproximadamente 27,000 a 25,000 internos, mientras que en la cárcel de La Victoria pasó de 7,600 a 1,745 personas, según las cifras ofrecidas por el funcionario.

El complejo dispone de programas educativos, laborales, recreativos y espirituales, orientados a facilitar la rehabilitación y posterior reinserción social.

Por su parte, Alexander Garrido, del Comité de Apoyo a la Reforma Penitenciaria de Higüey, destacó que la obra responde a una demanda de la población que se mantuvo durante más de 20 años y representa un avance para la modernización del sistema penitenciario en la región Este.

Al acto asistieron el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; la gobernadora Daisy de Óleo; la alcaldesa Karina Aristy y otras autoridades civiles, judiciales y representantes de distintos sectores.

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