Explosión causa gran pánico en el malecón de Santo Domingo

La explosión se ha producido en la avenida George Washington, de Santo Domingo, próximo al restaurante Adrian Tropical

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SANTO DOMINGO.- Una fuerte explosión provocada presumiblemente por un camión tanquero de combustibles se ha producido este lunes poco después de las 7:00 de la mañana en la avenida George Washington (malecón) de esta capital, ocasionando de inmediato un incendio que ha afectado otros vehículos.

El percance se ha registrado próximo al restaurante Adrian Tropical. Brigadas del Centro de Operaciones de Emergencias, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y otros organismos de asistencia así como de la Policía Nacional se han presentado al lugar.

Datos extraoficiales señalan que entre los vehículos afectados figuran una yipeta, un automóvil y una motocicleta.

No se descarta que en el incidente hayan resultado afectadas personas.

No se ha precisado el nombre de la empresa a la cual pertenece el tanquero.

El incidente ha provocado un gigantesco taponamiento de vehículos en el malecón y vías que son perpendiculares a esta avenida.

(Noticia en desarrollo)