Trump anuncia construcción de planta acero por US$15.000 MM

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON 29 Sep.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes la construcción de la que será «la mayor planta siderúrgica de la historia» del país en el estado de Iowa, un territorio clave en el que los republicanos se juegan una de las carreras más disputadas al Senado en las inminentes elecciones de medio mandato, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

La nueva instalación, impulsada por la compañía Mesabi Metallics, supondrá una inversión privada de unos 15.000 millones de dólares (13.200 millones de euros) y se prevé que genere hasta 6.000 nuevos puestos de trabajo en la fase de construcción y cerca de 2.000 empleos directos en el sector manufacturero, según las estimaciones facilitadas por el propio mandatario. «Hace dos años nuestro país estaba muerto, y ahora somos el país más atractivo de todo el mundo», ha celebrado Trump durante el anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca, asegurando que su política de aranceles al acero extranjero ha devuelto la vida al sector.

ACTO MARCA FUERTE COMPONENTE ELECTORAL

El acto ha estado marcado por un fuerte componente electoral a un mes de las legislativas, en las que la republicana Ashley Hinson se enfrenta al demócrata Josh Turek por un puesto en el Senado. A pesar de que las encuestas sugieren una reñida contienda en el estado, Trump ha restado valor a los sondeos asegurando que son «falsos» y ha elogiado a Hinson como «una de las mejores políticas de Estados Unidos», pronosticando que «traerá mucho dinero a Iowa». «Gané en Iowa por trece puntos. No tiene sentido que no estén a mi altura», ha reflexionado el presidente para desestimar las encuestas.

El proyecto industrial completará una cadena de suministro íntegramente estadounidense, desde la mina hasta la fábrica, al utilizar mineral de hierro extraído directamente de las minas de Minnesota operadas por la misma compañía. La gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, ha celebrado el anuncio, destacando que «cambia la trayectoria económica de esta región, que es una de las más deprimidas» del estado y de todo el Medio Oeste.

Durante su intervención, Trump también ha abordado cuestiones de política exterior, confirmando que las tensiones comerciales con Canadá se resolverán «en las próximas tres o cuatro semanas». Asimismo, ha reiterado sus habituales promesas en materia de seguridad internacional, garantizando que «Irán nunca tendrá un arma nuclear» y que ganarán esa guerra «muy pronto».

of-am