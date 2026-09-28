PLD exige Gobierno seguridad por aumento muertes policiales

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió este lunes sobre el eventual fracaso de la Reforma Policial impulsada por el Gobierno, al considerar que no ha producido los resultados esperados en materia de seguridad ciudadana.

Durante una rueda de prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, encabezada por el vicepresidente del PLD, Juan Temístocles Montás, la organización denunció la persistencia de robos, asaltos y extorsiones, además del aumento de personas fallecidas durante intervenciones policiales.

El vocero fue José Dantés Díaz, miembro del Comité Político, quien cuestionó las estadísticas oficiales y sostuvo que estas no reflejan toda la realidad de la violencia en el país.

Según datos citados de la encuesta Gallup de mayo de 2026, el 55 % de la población considera que el Gobierno realiza un mal trabajo en materia de seguridad ciudadana. Asimismo, el PLD señaló que, de acuerdo con el boletín del primer semestre del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI), se registraron 625 homicidios generales, incluidos 382 intencionales, 144 por intervención legal y 99 clasificados en otras categorías.

CUESTIONA MUERTES EN INTERVENCIONES POLICIALES

El partido opositor destacó que las muertes por intervención legal aumentaron 14.3 % frente al primer semestre de 2025, cuando se reportaron 126 casos.

El PLD también afirmó que reportes periodísticos y de organizaciones sociales sitúan en más de 180 las personas fallecidas durante actuaciones policiales en lo que va de 2026, con más de 30 casos registrados solo en septiembre.

La organización reclamó investigaciones independientes de cada muerte, bajo la dirección del Ministerio Público, así como una revisión de los protocolos sobre uso de la fuerza, planificación de arrestos y asistencia médica.

Además, pidió publicar mensualmente estadísticas desagregadas sobre homicidios y fortalecer el patrullaje y la investigación criminal con agentes especializados y metas verificables.

El PLD reiteró su respaldo a los policías que actúen conforme a la ley, pero exigió al Gobierno mayor transparencia, legalidad y resultados concretos en seguridad ciudadana.

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