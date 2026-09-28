Economía dominicana crece 4.5 % entre enero y agosto de 2026

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SANTO DOMINGO.- La economía dominicana registró un crecimiento promedio acumulado de 4.5 % durante enero-agosto de 2026, impulsada principalmente por la construcción, los servicios, la manufactura y las actividades financieras, informó el Banco Central de la República Dominicana.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) presentó una expansión interanual de 3.8 % en agosto, superior al comportamiento registrado durante igual período de 2025.

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS IMPULSAN LA ACTIVIDAD

Durante agosto, la construcción fue uno de los sectores de mayor crecimiento, con una expansión de 7.9 %, favorecida por proyectos de inversión privada residenciales y no residenciales, así como por obras de ingeniería civil vinculadas al gasto de capital del Gobierno.

El crédito destinado a la construcción aumentó 16.2 % interanual al cierre de agosto, equivalente a más de RD$26,000 millones adicionales respecto al mismo período de 2025.

Los servicios, en conjunto, crecieron 4.1 %, destacándose la intermediación financiera, con 9.4 %; enseñanza, 6.1 %; energía y agua, 6.0 %, y otras actividades de servicios de mercado, también con 6.0 %.

La manufactura de zonas francas aumentó 3.4 %, mientras la manufactura local creció 3.1 %. El comercio avanzó 3.2 % y transporte y almacenamiento, 3.7 %.

TURISMO CRECE Y MINERÍA REGISTRA CAÍDA

La actividad de hoteles, bares y restaurantes aumentó 2.3 % en agosto, impulsada por la llegada de 725,481 turistas, un 2.6 % más que en agosto de 2025.

Entre enero y agosto, el país recibió 6,610,506 visitantes internacionales, para un crecimiento acumulado de 8.6 %.

En contraste, la minería cayó 14.6 % en agosto, debido principalmente a mantenimientos programados en la principal planta de extracción de oro del país.

El sector agropecuario también disminuyó 1.4 %, afectado por la sequía que ha impactado distintas regiones.

El Banco Central indicó que el resultado acumulado de 4.5 % está en línea con la proyección de crecimiento contemplada para 2026.

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