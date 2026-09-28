PN mantendrá 45 mil agentes en calles reforzando seguridad

El jefe policial emitió estas declaraciones tras participar en la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana este 28 de septiembre.

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SANTO DOMINGO.- El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, aseguró este lunes que los más de 45,000 agentes de la institución continuarán en las calles para preservar la seguridad ciudadana y perseguir a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia.

Rodríguez García exhortó a las personas requeridas por las autoridades a entregarse voluntariamente y afirmó que tanto los cuarteles policiales como su despacho están abiertos para recibirlas.

POLICÍA MANTENDRÁ OPERATIVOS

El jefe policial ofreció sus declaraciones tras participar en la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, donde destacó los esfuerzos preventivos y operativos que desarrolla la institución para fortalecer la seguridad en el país.

“De los más de 46,000 miembros de la Policía Nacional no hay uno solo que no vaya detrás de esos (…) que han cometido homicidios, robos, violaciones o cualquier otro hecho que haya afectado a la sociedad dominicana”, sostuvo.

El director general afirmó que la Policía mantiene la capacidad operativa para localizar y detener a personas requeridas por las autoridades y ponerlas a disposición del Ministerio Público y los tribunales, conforme a la Constitución y las leyes.

BUSCAN REDUCIR EL TEMOR A LA DELINCUENCIA

Rodríguez García señaló que uno de los objetivos de su gestión es que los ciudadanos puedan realizar sus actividades cotidianas con tranquilidad, al tiempo que quienes incurran en hechos delictivos respondan ante la justicia.

Informó, además, que más de 25,000 personas se encuentran privadas de libertad en los centros penitenciarios del país como resultado de procesos relacionados con infracciones a las leyes.

El funcionario indicó que en su despacho existen expedientes de personas que llevan años evadiendo la acción de la justicia, algunas vinculadas a investigaciones por homicidios, robos, violaciones y otros delitos.

Aseguró que la localización de estos individuos constituye una prioridad y reiteró que los agentes policiales continuarán trabajando para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.

an/am