¿Cómo te ayuda la IA en tu vida personal?

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¿Tienes dudas sobre ciertos medicamentos? No leas las instrucciones en letras inentendibles. Usa la IA. Entra al ChatGPT, muéstrale la foto del medicamento y tendrás una respuesta comprensible y completa.

¿Te hiciste un TAC o ecografía del pulmón o del seno? Envíasela a tu médico, pero puedes tener toda la información de inmediato mostrándole los resultados al ChatGPT. Verás que ambas opiniones son bastantes coincidentes.

¿Quieres mejorar tu calidad de vida, que comer y beber y que ejercicios debes hacer de acuerdo con tu edad? Consúltalo con un médico especialista, pero la IA también te ayuda. Y si quieres verte más hermosa, mándale tu foto al ChatGPT y te dará consejos de belleza.

¿Consultas legales sobre un contrato? La IA te ayuda y te orienta. Muchos ingenieros y científicos usan la IA más avanzada (pagando cuotas más altas) para hacer sus cálculos estructurales, análisis de costos o soluciones complejas de la física y la química. Lo mismo hacen biólogos marinos, psicólogos y astrónomos. También te orienta sobre como sembrar tomates en tu patio.

La IA te ayuda en tus escritos, sean libros, artículos de opinión o investigaciones. Te corrige la gramática, te recomienda cambios, mejora la redacción y estilo y hasta te diseña una portada. Si no te gusta, simplemente lo rechazas.

Sobre historia, puedes consultar lo que quieras, desde que la tierra estaba poblada de dinosaurios.

Con la IA puedes hacer cálculos matemáticos, gráficos, series de tiempo sobre una variable y todo lo que necesites para tus análisis. También te ayuda sobre tus inversiones con solo indicarle el país donde vives y cuánto dinero quieres ahorrar. Te da opciones y las ventajas y desventajas de cada una.

Si te interesa conocer a fondo la guerra en Oriente Medio, o los conflictos geopolíticos, la IA te da cursos completos.

Cuando entras al Chap puedes hablarle. Dile “Buenos días” y te responderá “gracias, buenos días, en que puedo servirte, pregunta lo que quieras”

La IA te permite tener a la mano a un especialista o asesor en cualquier campo del conocimiento, aunque no es infalible y puede cometer errores.

Disfruta el nuevo mundo de la IA, comprando lentes con cámaras, micrófonos y visión nocturna, relojes con internet y teléfono, llaveros con dispositivos de energía para tu defensa (TASER), traductores de idioma y pulsera que medirán tu presión, glucosa, colesterol, frecuencia cardiaca, oxígeno en la sangre, etc. Todo esta en el mercado.

Si vives 10 años más podrás tener un robot chino en la casa a precios asequibles. Hablarás con él, limpiará el piso, los muebles, las ventanas, la cocina, te pondrá la mesa para comer, te dará masajes y si al cagar tienes un yeso en tu mano derecha, te limpiará el trasero.

¿Y el vehículo? Adiós al chofer. ¿En el banco o el supermercado? Adiós a los cajeros. ¿Educación? Adiós a la ADP. ¿Infraestructura e industria? Adiós a la mano de obra.

¿Quién terminará dominando el mundo? La IA, cuando piense por sí misma y decida darnos una patada el culo.

jpm-am