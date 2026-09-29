Escogido adquiere 2 lanzadores y una selección del Draft 2027

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SANTO DOMINGO.- Los bicampeones nacionales Leones del Escogido adquirieron desde los Toros del Este a los lanzadores derechos Winston Santos y Leonardo Taveras, además de una selección de séptima ronda del Sorteo de Novatos de 2027, a cambio del infielder Eguy Rosario.

El gerente general de los Leones, Carlos Peña, destacó que la operación permite incorporar dos brazos con proyección y sumar otro activo para la organización.

SANTOS, UN BRAZO DE ALTA VELOCIDAD

Santos, de 24 años, debutó el pasado primero de julio en las Grandes Ligas con los Vigilantes de Texas, con los que lanzó dos entradas. El derecho es considerado el prospecto número 16 de esa organización y posee una recta que alcanza las 100 millas por hora.

En seis temporadas en las Ligas Menores, el nativo de Payita registra marca de 31-27, efectividad de 4.87 y 499 ponches en 451.0 entradas.

TAVERAS VIENE DE DESTACAR EN LIGA INDEPENDIENTE

Taveras, de 28 años, actuó este verano con los Long Island Ducks, de la Liga Independiente del Atlántico, donde tuvo récord de 4-0, efectividad de 3.54 y 35 ponches en 28.0 episodios.

El lanzador oriundo de La Vega perteneció a los circuitos minoritarios de los Cardenales de San Luis entre 2017 y 2025. También cuenta con experiencia en las ligas invernales de Puerto Rico y Venezuela, además de la Liga Mexicana de Béisbol.

En la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), Santos fue seleccionado por los Toros en la décima ronda del Draft de Novatos de 2022, mientras Taveras fue escogido en quinta ronda en 2019. Ninguno ha debutado todavía en el circuito dominicano.

Los Leones agradecieron a Rosario por sus aportes durante la conquista del campeonato 2025-26 y le desearon éxito en su nueva etapa.

Peña explicó que el movimiento forma parte de la estrategia de construcción del roster y busca ampliar las opciones del cuerpo de lanzadores.

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