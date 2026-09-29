Violencia emocional: el daño invisible a la salud mental (OPINION)

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No todas las formas de violencia dejan huellas visibles. Algunas se expresan mediante palabras, silencios, amenazas, humillaciones o mecanismos de control que, con el tiempo, pueden deteriorar profundamente la autoestima y la salud mental. La violencia emocional suele desarrollarse de manera silenciosa y, precisamente por no producir lesiones físicas evidentes, puede permanecer oculta durante mucho tiempo.

La violencia emocional, también denominada violencia psicológica o maltrato emocional, comprende un conjunto de comportamientos destinados a controlar, intimidar, desvalorizar, humillar, aislar o generar miedo y dependencia. Puede presentarse en las relaciones de pareja, dentro de la familia, en los centros educativos y laborales, así como en otros espacios de convivencia.

Entre sus manifestaciones se encuentran los insultos, las descalificaciones constantes, las amenazas, la ridiculización de los sentimientos y el intento de hacer sentir a la persona inútil, incapaz o inferior. También puede expresarse mediante el control de sus amistades, comunicaciones, actividades y decisiones, el aislamiento progresivo de familiares y amigos, o la utilización de los hijos como instrumento de presión.

Una conducta especialmente perjudicial consiste en negar acontecimientos que realmente ocurrieron o hacer que la persona dude de sus propios recuerdos y percepciones. De igual manera, recurrir sistemáticamente al miedo, la culpa o la dependencia económica para mantener el control constituye una forma de sometimiento que puede afectar seriamente la autonomía individual.

Es necesario distinguir la violencia emocional de los conflictos normales que pueden surgir en cualquier relación. Una discusión ocasional, una diferencia de opiniones o un desacuerdo no constituyen necesariamente maltrato. El problema aparece cuando existe un patrón reiterado de intimidación, humillación, control o sometimiento que limita la libertad y deteriora progresivamente la autoestima.

Las consecuencias pueden ser profundas. La exposición prolongada a este tipo de violencia puede favorecer la aparición de ansiedad, miedo persistente, tristeza, desesperanza, sentimientos de culpa y aislamiento social. También pueden presentarse alteraciones del sueño, síntomas físicos relacionados con el estrés y dificultades para establecer vínculos saludables. En determinadas circunstancias, las experiencias traumáticas pueden asociarse con síntomas de estrés postraumático.

La situación adquiere especial importancia cuando ocurre durante la infancia. Un niño sometido de manera constante a miedo, humillaciones, restricciones excesivas o descalificaciones puede desarrollar inseguridad, dificultades para expresar sus emociones y problemas de concentración, aprendizaje o interacción social. Esto no significa que necesariamente desarrollará una discapacidad cognitiva, pero un ambiente adverso y carente de afecto y estimulación puede interferir con su desarrollo.

Uno de los mayores desafíos es reconocer el problema. Muchas víctimas continúan realizando sus actividades cotidianas mientras experimentan internamente temor, culpa, inseguridad y pérdida de confianza en sí mismas. Por eso, no basta con preguntar: « ¿Te golpea?». También debemos preguntarnos: ¿Esta relación está afectando tu libertad, tu autoestima, tu tranquilidad y tu capacidad para tomar decisiones?

La violencia emocional no debe confundirse con amor, disciplina, carácter fuerte ni con las diferencias normales de la convivencia. Una relación saludable permite expresar opiniones, establecer límites, conservar la autonomía y sentirse seguro.

Reconocer las señales, hablar sobre ellas y buscar apoyo constituye un paso fundamental para romper el silencio. Proteger la salud mental también significa comprender que una herida invisible puede ser tan profunda como una lesión física y que ninguna relación debería construirse sobre el miedo, la humillación o el sometimiento.

jpm-am