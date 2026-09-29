Relevistas dominicanos guían triunfo de Rakuten en Japón

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Tokio, 29 sep.- Los relevistas dominicanos José Ureña y Yunior Marte aportaron al triunfo de Águilas de Rakuten en la Liga japonesa de béisbol.

Ureña permitió una carrera y dos imparables en una entrada de labor, pero mantuvo la ventaja de los suyos, que ganaron cuatro carreras por dos a Leones de Seibu.

Mejor estuvo Marte, quien no permitió sencillos ni carreras en el octavo episodio, para apuntarse el Hold.

De cualquier manera, las Águilas están hace tiempo eliminadas de las posibilidades de acceder a la postemporada, al ocupar el sótano de la Liga del Pacífico.

Por su parte, el también quisqueyano Jerar Encarnación se fue de 4-2, con doble y anotada, pero Estrellas de la Bahía cedió 3×4 con Carpas de Hiroshima.

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