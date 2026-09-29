ACDS reconocerá a 34 atletas y 21 periodistas de Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) reconocerá este martes a 34 atletas y 21 cronistas deportivos durante la tradicional premiación Atletas del Año, correspondiente a esta provincia.

La ceremonia está pautada para las 7:30 de la noche del martes 29 de septiembre, en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), en la zona monumental.

El presidente de la ACDS, Américo Cabrera, informó que ha extendido invitaciones a autoridades civiles, militares y policiales, así como a representantes de la dirigencia deportiva nacional y provincial.

Cabrera será el único orador de la actividad y anunció, además, un reconocimiento especial al histórico propulsor deportivo Rigoberto Tavárez.

RECONOCERÁN A ATLETAS DE 17 DISCIPLINAS

Durante la gala serán premiados atletas destacados en ajedrez, atletismo, baloncesto amateur y profesional, arte y cultura, béisbol aficionado y profesional, boxeo, ciclismo, fisiculturismo y fitness, fútbol aficionado y profesional, karate, kickboxing, natación, softbol, taekwondo, tenis y tenis de mesa.

También serán reconocidos el Atleta del Año, entrenador y asociación deportiva del año.

El programa artístico comenzará con una presentación del grupo de baile de Osthree60 Academy, mientras que el humor estará a cargo de Dyondi Osorio y su personaje Ñeñeco.

PREMIOS PARA CRONISTAS DEPORTIVOS

La ACDS entregará igualmente los Premios Luis Luque, destinados a reconocer a los cronistas deportivos más destacados en diferentes áreas de la comunicación deportiva.

Entre las categorías figuran camarógrafo, fotógrafo, cronista deportiva femenina, programa de radio y televisión, prensa escrita, medios digitales, locutor comercial, cronista militante, cronista en el extranjero, plataforma digital, comentarista, narrador y cronista del año.

La actividad cuenta con el respaldo de Banreservas y el Ministerio de Deportes (Miderec), además de la Alcaldía de Santiago, Fundación Cibao FC, ProIndustria, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, La Aurora, Castro Sport, UTESA, Cementos Cibao y Baldom.

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