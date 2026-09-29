La democracia global: estancamiento y retroceso

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POR FREDDY ANGEL CASTRO DIAZ

Uno de los principales hallazgos del informe del Informe sobre el Estado Global de la Democracia 2026 es que la democracia global atraviesa una fase prolongada de estancamiento y regresión. Durante once años consecutivos, el número de países con deterioro democrático ha sido superior al de aquellos que han experimentado mejoras. A ello se suma que más del 80% de los países evaluados no registró cambios significativos en su desempeño democrático.

La Ciencia Política ha identificado diversos mecanismos de erosión democrática. Entre ellos se encuentran: La concentración del poder en el Poder Ejecutivo, el debilitamiento de los órganos de control y fiscalización, la pérdida de independencia del poder judicial, la criminalización o estigmatización de la oposición política, la reducción de garantías para la prensa y la libertad de expresión, el clientelismo, la corrupción y el patrimonialismo y la polarización extrema y la deslegitimación de los adversarios.

Estos procesos no siempre ocurren mediante golpes de Estado o rupturas constitucionales abiertas. Con frecuencia, se producen de manera gradual, utilizando procedimientos legales, reformas institucionales, decisiones administrativas, control de recursos públicos o narrativas políticas que presentan a los controles democráticos como obstáculos para la gobernabilidad.

El informe de IDEA internacional identifica al Estado de derecho como una de las dimensiones más vulnerables de la democracia contemporánea. Esta tendencia es particularmente relevante porque el Estado de derecho constituye la base institucional que limita el ejercicio arbitrario del poder y garantiza que las normas se apliquen de manera general, imparcial y previsible.

Un Estado democrático no se define únicamente porque sus autoridades hayan sido elegidas. También exige que esas autoridades actúen dentro de límites constitucionales, respeten la separación de poderes, rindan cuentas por sus decisiones y se sometan al control judicial y ciudadano.

Diversas prácticas

El debilitamiento del Estado de derecho puede manifestarse mediante diversas prácticas, interferencia política en la selección, permanencia o remoción de jueces, falta de autonomía del ministerio público y de los órganos de persecución penal, impunidad frente a casos de corrupción pública, aplicación selectiva de la ley contra opositores o sectores críticos, debilitamiento de organismos electorales, tribunales constitucionales y entidades fiscalizadoras, uso de leyes de emergencia, seguridad o información para restringir derechos y limitada capacidad estatal para garantizar servicios, seguridad y justicia.

La relación entre democracia y conflicto constituye el eje central del informe. En términos generales, la teoría de la paz democrática sostiene que las democracias consolidadas rara vez entran en guerra entre sí. Esta proposición se basa en la idea de que los gobiernos democráticos poseen mecanismos institucionales de control, deliberación pública, transparencia, rendición de cuentas y resolución pacífica de controversias.

La democracia puede contribuir a la paz mediante varios mecanismos: Facilita la resolución institucional de conflictos sociales y políticos, permite la alternancia en el poder sin recurrir a la violencia, reconoce la legitimidad de la oposición y del disenso, crea canales de representación para grupos sociales diversos, establece límites jurídicos al poder estatal, favorece la transparencia, la negociación y la rendición de cuentas, reduce los incentivos para la violencia como mecanismo de acceso o permanencia en el poder.

No obstante, el informe incorpora una precisión relevante: los países con mayor riesgo de conflicto interno o internacional no son necesariamente las autocracias plenamente consolidadas ni las democracias institucionalmente fuertes. El mayor riesgo se concentra en los sistemas ubicados en una zona intermedia: regímenes híbridos, democracias frágiles, transiciones incompletas o procesos de deterioro democrático.

Estos sistemas presentan una combinación particularmente peligrosa de elementos: existe competencia por el poder, pero las reglas no son plenamente confiables; hay elecciones, pero también desconfianza; existen instituciones, pero son débiles o están capturadas; se reconocen derechos formalmente, pero su protección es desigual. En consecuencia, los conflictos políticos pueden dejar de procesarse mediante instituciones y trasladarse a la calle, a la violencia, a la desobediencia institucional o a la confrontación entre grupos sociales.

La calidad de la democracia depende de la existencia de una ciudadanía que perciba que su participación tiene efectos reales sobre las decisiones públicas. Cuando la población considera que el voto no transforma las condiciones de vida, que los partidos no representan sus intereses o que las instituciones operan en favor de grupos privilegiados, aumenta el distanciamiento entre ciudadanía y sistema político.

La crisis de representación puede expresarse de distintas maneras: Abstención electoral. Volatilidad del voto, Rechazo a los partidos tradicionales, Aparición de liderazgos antisistema, Aumento de discursos populistas o autoritarios, Protestas sociales y movilización no institucional, Pérdida de confianza en el Congreso, los partidos, la justicia y los órganos electorales y Mayor receptividad a soluciones de fuerza o discursos de mano dura.

En este sentido, el deterioro de la participación no debe interpretarse solo como desinterés ciudadano. Puede expresar una respuesta racional o emocional de la ciudadanía frente a instituciones que considera lejanas, ineficaces, corruptas o incapaces de atender sus demandas.

La abstención, la desconfianza y la apatía política representan señales que deben ser analizadas por los órganos electorales, los partidos políticos, la academia y la sociedad civil. Una democracia saludable no se limita a contar votos; debe crear condiciones para que la ciudadanía se sienta representada, protegida y capaz de incidir en la vida pública.

El Informe sobre el Estado Global de la Democracia 2026 evidencia que la democracia mundial enfrenta un proceso prolongado de debilitamiento. La tendencia de retroceso durante once años consecutivos revela que la crisis democrática no constituye un fenómeno temporal ni exclusivo de una región determinada, sino una dinámica global que afecta a democracias consolidadas, regímenes en transición y sistemas institucionalmente frágiles.

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