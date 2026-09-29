Entérate NY (OPINION)

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Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►Presidente Abinader en NY: Nos escriben. Ni quito ni pongo. La visita del presidente Luis Abinader podemos considerarla de positiva para la comunidad quisqueyana en el exterior, aunque los periodistas dominicanos en NYC no fueron invitados a la mayoría de sus actividades. 1. Entregó en el consulado el primer pasaporte biométrico para el exterior. 2. Visitó el Museo Histórico Cultural Dominicano, en el Alto Manhattan, y prometió ayudar para su culminación. 3. Reconoció, mediante INDEX, a 14 dominicanos destacados en EE. UU. A esta actividad sí fuimos invitados los periodistas, pero nos colocaron en las gradas del gran salón de Lehman College, en El Bronx. 4. Tomó juramento a los dominicanos que formarán parte de Meta RD 2036. 5. Sostuvo una reunión en Manhattan con la gobernadora Kathy Hochul. 6. Se reunió en Brooklyn con dominicanos y con el presidente del condado, Antonio Reynoso. 7. Presentó ante empresarios y líderes iberoamericanos las ventajas que ofrece la República Dominicana para la inversión, destacando, entre otros factores, la estabilidad política y social, la apertura económica, la simplificación de regulaciones, el crecimiento de las zonas francas y la disponibilidad de capital humano. 8. Recibió la Medalla Presidencial de William Paterson University, en Nueva Jersey. El consulado no proporcionó transporte a los periodistas. Un taxi cuesta alrededor de US$90 para ir y una cantidad similar para regresar. Estas fueron algunas de las actividades que encabezó el mandatario durante su estadía en NY.

Mayores detalles: https://www.presidencia.gob.do/taxonomy/term/58

►Gobierno relega a periodistas RD en NY: Han llegado a Entérate NY múltiples quejas de periodistas dominicanos radicados en la urbe (esta columna tiene los nombres), quienes afirman que el Gobierno relegó los servicios de comunicadores quisqueyanos en NY durante la visita que realizó la semana pasada el presidente Luis Abinader. Los comunicadores sostienen que no fueron invitados a asistir a la mayoría de las actividades del mandatario en la urbe, no dentro de la ONU, sino fuera de ella. Fueron muchas e interesantes. Entérate NY figura entre los medios quejosos. Desde el Consulado Dominicano se enviaron invitaciones, supuestamente a nombre del director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) y del director de Prensa de la Presidencia. Sin embargo, dichas invitaciones no llegaron, y otras fueron mutiladas en el Consulado. La suerte de todo esto fue que, desde la RD, acompañó al mandatario un nutrido grupo de periodistas y, a través de sus crónicas, los comunicadores en NY pudimos mantenernos informados. Sin embargo, no podíamos repetir las mismas informaciones. Se una única invitación desde la esfera gubernamental, vía telefónica, para que los periodistas asistiéramos a Nueva Jersey al acto donde el mandatario recibiría el más alto honor conferido por la Universidad William Paterson, en reconocimiento a su liderazgo y compromiso con el servicio a los dominicanos dentro y fuera del país. Sin embargo, la sede consular no proporcionó transporte, y el costo de un taxi (212-926-1111) ronda los US$90 para ir y una cantidad similar para regresar. ¡Uff!

►¿Desconfía Abinader de los periodistas RD-NY: Opinólogos y todólogos dominicanos en el Alto Manhattan discuten ampliamente sobre una publicación en la prensa nacional, en el sentido de si el presidente Luis Abinader confía o no en la prensa de su país establecida en los “nuevayores”. Mayores detalles = https://actualidadneoyorkina.com/?p=11316

►Abinader desayuna con presidentes seccionales: El presidente Luis Abinader, durante un desayuno-reunión celebrado el pasado fin de semana en Nueva Jersey con los presidentes de las seccionales de NY, Pensilvania, Connecticut, Massachusetts, Providencia, Montreal y otros estados, proclamó: “Hemos resuelto más problemas que la oposición en 20 años”. “Exhorto a los simpatizantes y dirigentes perremeístas a defender los logros del Gobierno con datos que reflejen la verdad sobre su gestión”. “Los mejores tiempos del PRM y el Gobierno están por venir, y ustedes serán testigos”. “Cambiaré la forma de hacer política en las seccionales, para que la tecnología juegue un papel primordial en la manera de comunicarse y realizar campañas políticas”, precisó. En un momento, el presidente del PRM-NY y cónsul en Saint John, Antigua y Barbuda, ubicado a 2,870 kilómetros de NY, Yulín Mateo, le solicitó una entrevista, pero el mandatario le contestó que se reunirá con todos los presidentes en noviembre, en el partido, en su condición de presidente de la entidad. Al evento asistieron unas 400 personas, entre dirigentes, militantes y simpatizantes de la organización.

►Denuncia de fraude en el PLD estremece: La denuncia del aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, ha estremecido el partido y a gran parte de la población dominicana, tanto en RD como en el exterior. 1- Proclamó: «Excluir a 523 mil personas del padrón del PLD abre la puerta a un fraude electoral.» 2- La Comisión Organizadora de la Consulta (Conap-2026) decidió hacer dicha exclusión a menos de un mes del proceso. 3- Luego de esta advertencia, miembros del equipo de Gonzalo Castillo denunciaron que lanzaron bombas lacrimógenas cerca de un acto en el que él se encontraba. 4- Vinicio Castillo puso en duda el supuesto lanzamiento de bombas lacrimógenas. 5- La PN presentó pruebas de que esos gases fueron utilizados para dispersar a un grupo de sus seguidores que lanzaba piedras, botellas, sillas y otros objetos durante una batalla campal. 6- Gonzalo ya se había marchado. 7. El Comité Político (CP) se iba a reunir el pasado viernes para conocer la denuncia de Javier García, pero el encuentro fue pospuesto para este lunes. 8- Un ciudadano, en el Alto Manhattan, exclamó: «No quiero recordar lo del 2019», porque «los pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo.» 9- Otro contestó: «Algo huele mal en Dinamarca», frase utilizada para señalar situaciones turbias, sospechosas, o manejos oscuros en la política; y que, según comentan, hoy se adapta al PLD. ¡Huumm! 10- El profesor Juan Bosch parafraseaba la proclama de José Martí: «En política hay cosas que se ven y otras que no se ven, y las que no se ven suelen ser más importantes que las que se ven». ¡Ay!

►Apoyo de Eligio a Carolina: Dirigentes y militantes del PRM-NY sostienen que el amplio apoyo que Eligio Jáquez ofreció este domingo a Carolina Mejía, era de esperarse, porque siempre le ha dado participación a la base con nombramientos. 1- Es actual vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva (CE) del PRM y el mayor avicultor en la RD. 2- Goza de gran arraigo dentro del partido, al igual que cuando militó en el PRD, donde movilizó a decenas de miles de compañeros a nivel nacional cuando fue precandidato presidencial en 2010. 3- Regidor en Santiago (1978-1982) 4. Diputado (1982-1986 y 1998-2000). 5- Director de campaña para el Cibao Norte (2019). 6- Secretario de Agricultura (2000-04). 7- Jefe de campaña de Hipólito Mejía y coordinador del PPH (2004). 8- Cónsul en NY (2020-24) y, desde 2024, asesor honorífico del Poder Ejecutivo. 9- En NY sostienen que, si Carolina lo designa como enlace entre el partido y las seccionales, también desempeñará un papel importante. 10- Como cónsul, se caracterizó por fortalecer el consenso en la conflictiva seccional, poniendo en práctica su capacidad, experiencia y afabilidad, afirman. 11- Durante su gestión consular fueron nombrados decenas de perremeístas; sin embargo, el actual incumbente, Jesús «Chú» Vásquez, sustituyó a cerca del 90 % de ellos, precisan los “compañeritos”. 12- Jáquez también dirigió la reelección de Abinader (2024) en la circunscripción 1-USA, la mayor de las tres, y garantió el “vuelve y vuelve”, al obtener la victoria, incluyendo la elección de los tres diputados.

►Un valor dominicano en NY: César Romero es un comunicador dominicano de larga trayectoria en NYC. Actualmente es parte del equipo que dirige Canal TV Quisqueya, que transmite para la comunidad dominicana tanto a nivel nacional como internacional. Es presidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, ADOMPRETUR, desde donde promueve el turismo dominicano en el extranjero. Es miembro de honor del Club Deportivo Dominicano, Inc., católico y un constante orientador de la juventud, a la que exhorta a comportarse correctamente en la sociedad y a respetar a sus padres y a las personas mayores. Su conducta constituye un ejemplo para sus connacionales. Si usted lo ve caminar por ahí, como acostumbra, dígale: «César, usted es un valor dominicano en Nueva York».

►Servicio comunitario en NY: En Washington Heights, la Junta Comunitaria 12 recibe inquietudes sobre servicios municipales y peremite participar en reuniones públicas para proponer mejoras al vecindario. Dirección 530 W de la calle 166, esquina la avenida Audubon. Sexto piso. Llamar al 212-568-8500.