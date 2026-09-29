Juan Pérez anuncia aspiración a la Alcaldía de SDO para 2028

Juan Pérez dijo también que trabaja para fortalecer el proyecto presidencial de Gonzalo Castillo.

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SANTO DOMINGO.– El exdiputado y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Juan Pérez, anunció sus aspiraciones de competir por la Alcaldía de Santo Domingo Oeste en las elecciones municipales de 2028.

Pérez informó que trabaja en la construcción de un proyecto político y municipal enfocado en el desarrollo social, urbanístico, cultural y económico de la demarcación, tomando en cuenta las necesidades de sectores como Herrera, Manoguayabo, Las Caobas, La Altagracia, el kilómetro 12 y otras comunidades.

PROPUESTA DE DESARROLLO MUNICIPAL

El dirigente peledeísta planteó que los munícipes deben participar activamente en la planificación y ejecución de las políticas municipales, al considerar que el crecimiento de Santo Domingo Oeste requiere una visión de largo plazo.

En ese sentido, dijo que trabaja en varios planes maestros, entre ellos uno de Conectividad y Movilidad Vial; otro de Seguridad, Espacios Públicos y Áreas Verdes, y un Plan de Localización Estratégica de Servicios Municipales.

También propuso la creación de un Corredor Histórico, Artístico y Cultural Engombe-Palavé y el desarrollo del Corredor Azul-Verde Haina-Manresa, con el propósito de integrar espacios naturales, históricos y culturales a la dinámica del municipio.

EMPLEOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

A estas iniciativas sumó un Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos y un Plan Empresarial para Incentivos a la Generación de Empleos, orientados a mejorar la gestión municipal, impulsar oportunidades económicas y promover la participación del sector empresarial.

Pérez sostuvo que las propuestas deben construirse con la participación de los sectores sociales, empresariales, comunitarios, culturales y profesionales.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con representantes de medios de comunicación.

El dirigente adelantó que próximamente realizará el lanzamiento oficial de su proyecto político, aunque actualmente concentra sus esfuerzos en los trabajos internos del PLD y en la consulta de esa organización, donde respalda a Gonzalo Castillo.

Su propuesta contempla movilidad, planificación urbana, seguridad, gestión de residuos, medioambiente, cultura, empleo y participación ciudadana.

an/am