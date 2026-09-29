El tráfico de armas y los grandes desafíos terroristas 

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POR YOAREM MONEGRO

La política es la guerra por otros medios, pero el tráfico de armas y el terrorismo son la prueba de que la geopolítica a menudo delega su fuerza en las sombras. Karl Von Clausewitz sobre la naturaleza de la guerra y el Estado. Ha sido uno de los tratados de estrategia militar y filosofía de la guerra más influyentes de la historia.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC: El tráfico de armas de fuego está relacionado con todas las formas de delincuencia organizada, y se refiere al tráfico internacional de armas que no está debidamente autorizado por los países participantes.

Por otro lado, la Dirección de Antiterrorismo de la INTERPOL describe el terrorismo como un conjunto de complejas amenazas transnacionales que implican actos violentos dirigidos a crear una atmósfera de miedo, coaccionar a las estructuras estatales o desestabilizar la sociedad con fines políticos, ideológicos o religiosos.

De acuerdo con informes oficiales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC y diversos estudios sobre geopolítica caribeña, el flujo ilícito de armas de fuego opera por medio de un complejo circuito transaccional.

En tal sentido, la ubicación geográfica de República Dominicana le coloca en el corazón del Caribe, el centro de acopio perfecto para cualquier negocio ilícito. Actualmente es el paraíso del mercado negro de armas, drogas, sustancias controladas y escondite de grandes capos según reportes internacionales.

¿De dónde proceden las armas, drogas y sustancias controladas que abastecen el terrorismo internacional que ya esta operando en República Dominicana?

Haití

Del vecino país con el que se comparte historia, Haití, y este a su vez las recibe de Estados Unidos específicamente de Estados que tienen más permisibilidad para la compra como son Florida, Georgia y Texas según investigaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC.

Entonces, por el comportamiento del mercado podemos decir que, el destino final es República Dominicana para fortalecer el armamento nacional poblacional y estimular al desarrollo del crimen organizado el cual responde a organizaciones internacionales.

Algunos de estos ya han retornado por procedimiento internacional conocido como deportación luego de haber cumplido procesos legales en USA. Luego de sus respectivas llegadas las estructuras continúan de una manera más abierta y tranquila desde suelo caribeño en RD, haciendo sus distintas operaciones con sus contactos internacionales ubicados en África del Norte, América del Sur, España, Italia, México, USA.

Lo que indica que aunque en Rep. Dom., se aplique el código 29 en las calles las estructuras serán nuevamente restablecidas porque siempre que la organización mantenga los jefes, no importa cuantos subalternos sean quitados del camino.

Destacar que, el crimen organizado es un método de caos para las grandes estructuras controlar los distintos mercados a través de las vulnerabilidades de la población y de la dependencia que estos adquieren de quienes son sus suplidores. Los efectos de almacén para abaratar el costo con distribuciones menores son otros mecanismos y el desmonte de la competencia es parte del proceso en el mismo.

Funciona dividiendo en dos lo que se recoge una parte se entrega y la otra de una vez retornando para que la actividad continúe. Esto nos indica que el negocio siempre queda activo todo va a depender de quien controle el mercado para marcar pautas. La recogida le favorece a quien se queda para aumentar precio.

Por otro lado, la mayoría de las actividades de crimen organizado responden a vinculaciones con narcotráfico y esta respuesta se puede completar con una investigación más profunda por las autoridades con relación a los últimos hechos ocurridos en territorio dominicano.

Donde existe un crimen organizado es imposible pensar en pequeñas estructuras y personas de poca capacidad intelectual para la planificación. Los ajustes de cuenta son parte del cobro de facturas y es el modus operandis para el no cumplimiento de las deudas.

¿Y si fue eso que pasó? Hay que redefinir lo ya investigado y completar las fichas de la mesa para finalizar jugada maestra, no antes de las investigaciones internacionales en colaboración para las extradiciones correspondientes.

Cierro con estas preguntas y que sirva a las partes interesadas :

¿Los últimos hechos ocurridos en República Dominicana a que categorías responden?

¿Cual es el objetivo central de organizaciones de terrorismo internacional ya establecidas en RD.?

¿Los asentamientos internacionales establecidos en Haití, de dónde proceden sus mayores tasas? ¿Afecta esto a RD?

jpm-am