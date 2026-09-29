“Yo Soy Mozart” lleva música, teatro y humor a Dominicana

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SANTO DOMINGO.- La música clásica continúa encontrando nuevas formas de acercarse a las nuevas generaciones. En esa línea, Mozart cobrará vida entre música en vivo, teatro, humor y participación con Yo Soy Mozart, espectáculo internacional que llegará por primera vez a República Dominicana los días 6 y 7 de noviembre, a las 8:00 de la noche, en Casa San Pablo, bajo la producción general de Edith Smester y Proyes.

Creado e interpretado por el pianista, director de orquesta, actor y pedagogo argentino Axel García Stur, el montaje propone un acercamiento poco convencional a Wolfgang Amadeus Mozart, combinando interpretación musical, actuación y dinámicas que convierten al público en parte activa del espectáculo.

UNA EXPERIENCIA PARA TODA LA FAMILIA

Con más de 2,000 funciones realizadas en América Latina y Europa, Yo Soy Mozart ha acercado a niños, familias y comunidades educativas a la vida y obra del compositor desde una perspectiva cercana y contemporánea.

Durante aproximadamente una hora, el espectáculo recorre distintos momentos de la vida de Mozart mediante música en vivo, teatro, humor y juegos inspirados en su época, con actividades que permiten a los asistentes conocer conceptos esenciales del lenguaje musical.

“Un escenario puede hacer mucho más que entretener. Puede despertar una vocación, provocar una pregunta o convertirse en el primer encuentro de un niño con un universo que lo acompañará toda la vida”, expresó Edith Smester, productora general de Proyes.

MÚSICA, TEATRO Y PARTICIPACIÓN

Smester cuenta con más de 25 años de experiencia en eventos corporativos y multitudinarios y busca, con esta producción, ampliar el acceso a experiencias que vinculen cultura y educación, especialmente entre niños y familias.

“No se trata de permanecer sentados observando un espectáculo: el público canta, juega, responde, experimenta y construye la clase junto a Mozart”, explicó García Stur.

El artista argentino, radicado en París, también dirige el Conservatoire Claude Debussy y combina su trayectoria artística y pedagógica en una propuesta concebida para acercar la música clásica a nuevos públicos.

an/am