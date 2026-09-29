UDC llama a fortalecer unidad familiar y social en Dominicana

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, consideró necesaria la unidad de la familia dominicana para enfrentar los principales problemas económicos y sociales que afectan al país.

Acosta Moreta sostuvo que, aunque República Dominicana ha alcanzado avances en materia de seguridad alimentaria y ha recibido reconocimiento por sus esfuerzos hacia el hambre cero, todavía persisten desafíos relacionados con la exclusión social y la pobreza.

LLAMA A LA CONCERTACIÓN NACIONAL

El dirigente político planteó que el movimiento político, social y empresarial debe integrarse en una agenda común orientada al desarrollo nacional, dejando de lado intereses particulares y diferencias circunstanciales.

Enfatizó que el momento requiere fortalecer los valores de paz, hermandad, solidaridad y sacrificio, al tiempo que destacó que la UDC es una organización de orientación cristiana y democrática que promueve el desarrollo económico, educativo, social y comunitario, así como la tolerancia y el respeto mutuo.

Asimismo, consideró necesario fomentar una mayor solidaridad entre los principales partidos políticos y superar lo que definió como un partidismo que antepone beneficios personales a las necesidades del país.

EDUCACIÓN Y EQUIDAD SOCIAL

Acosta Moreta afirmó que la lucha contra el analfabetismo y la deserción escolar requiere una educación sustentada en principios y valores desde la enseñanza primaria hasta el bachillerato.

También abogó por alcanzar un mayor equilibrio económico y social mediante la participación de todos los sectores, con metas comunes y propuestas orientadas a resolver los problemas nacionales.

Finalmente, llamó a los dominicanos a mantener la fe y la esperanza en la búsqueda de mejores condiciones de vida y resaltó la importancia de la unidad familiar y social. Consideró que la Biblia puede servir como guía para fortalecer el espíritu y contribuir a la paz espiritual y material.

an/am