Sanz Lovatón destaca potencial IA para impulsar mipymes RD

El ministro Sanz Lovatón expone este 28 de septiembre en la sede de la OEA, como parte de la Semana Dominicana en Estados Unidos 2026.

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WASHINGTON D. C., EE. UU.- El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, destacó en Washington el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) para impulsar la productividad, competitividad e innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) dominicanas.

El funcionario participó como exponente principal en el panel “La IA para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES): impulsando la productividad, la competitividad y el crecimiento”, celebrado en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como parte de la Semana Dominicana en Estados Unidos 2026.

IA PARA TRANSFORMAR LOS NEGOCIOS

Sanz Lovatón explicó que República Dominicana desarrolla iniciativas que abarcan desde la digitalización básica hasta la incorporación de IA en pagos, facturación, comercio electrónico y herramientas de gestión empresarial.

Señaló que estas tecnologías permiten mejorar la toma de decisiones mediante el uso de datos, optimizar inventarios, fortalecer la atención al cliente y hacer más eficientes las operaciones.

“La adopción de la Inteligencia Artificial significa transformar la economía del país”, afirmó el ministro, quien resaltó que el Gobierno promueve la capacitación de las mipymes para incorporar estas herramientas e incrementar su productividad.

MÁS PRODUCTIVIDAD Y NUEVOS MERCADOS

El titular del MICM sostuvo que la IA puede reducir costos, elevar ingresos, desarrollar nuevos productos y facilitar el acceso a mercados y cadenas de valor.

Indicó que las mipymes representan el 98 % de las empresas, generan el 61,6 % del empleo y aportan el 32 % del producto interno bruto (PIB), por lo que su transformación tecnológica tiene un impacto directo en la economía nacional.

También planteó evolucionar del nearshoring hacia actividades de mayor valor agregado mediante el friend-shoring, conectando talento, tecnología, inversión y mercados desde República Dominicana.

ESTRATEGIA NACIONAL

El Gobierno implementa la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) y el programa RD Inteligente para reducir las brechas de acceso y promover la alfabetización en esta tecnología.

En el panel participaron Jordan Crenshaw, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos; Linda Eddleman, de The Trust for the Americas, y María Waleska Álvarez, de AMCHAMDR, quien moderó la actividad.

an/am