APROLECHE propone alianza entre turismo y agropecuarios

Eric Rivero planteó este 28 de septiembre que e sector hotelero debe representar beneficios agropecuarios.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PUERTO PLATA.- El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (APROLECHE), Eric Rivero, propuso articular una alianza entre el sector turístico y los productores agropecuarios para aumentar la participación de los alimentos dominicanos en hoteles y restaurantes.

Durante la apertura de la Feria del Cupey 2026, Rivero destacó que el turismo, que recibió 8,556,416 visitantes entre enero y agosto de 2026, debe traducirse en mayores oportunidades para las fincas, cooperativas y centros de acopio del país.

HOTELES DEBEN SER OPORTUNIDAD PARA PRODUCCION

El dirigente agropecuario señaló que en 2023 el sector turístico realizó compras por más de RD$352,236 millones en renglones como agropecuaria, bienes y transporte.

“Cada nuevo hotel que se construye debe representar una nueva oportunidad para la producción nacional, y así lograr una economía circular de gran calado social”, expresó.

Rivero planteó fortalecer la coordinación entre los ministerios de Agricultura y Turismo, hoteles, industrias y organizaciones de productores, con el propósito de planificar la producción, garantizar la calidad y ampliar la presencia de alimentos nacionales en la oferta turística.

“El turismo necesita alimentos y el campo necesita mercados. Si logramos unir esas dos grandes fuerzas, estaremos distribuyendo mejor la riqueza generada por el crecimiento de nuestra economía”, afirmó.

RESPALDO A PRODUCCIÓN DE ARROZ

Rivero también respaldó el decreto presidencial que protege la producción de arroz dominicano y, ante los cuestionamientos que atribuyó a sectores de Estados Unidos, llamó a defender la medida mediante el diálogo.

Sostuvo que es necesario explicar la importancia del arroz para la seguridad alimentaria, el empleo y las comunidades rurales.

“Defender el arroz dominicano no es rechazar el comercio ni desconocer nuestros compromisos internacionales”, afirmó, al señalar que la protección de la producción nacional debe abarcar tanto los alimentos destinados al consumo local como aquellos que pueden abastecer al sector turístico.

an/am