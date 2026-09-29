Dominicana amplía atención al pie diabético en la región sur

Inauguración este 28 de septiembre de una Unidad de Pie Diabético en el Hospital Provincial San Bartolomé, en la provincia Bahoruco.

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Santo Domingo, 29 sep (Prensa Latina) La región Sur de República Dominicana amplió su capacidad para atender complicaciones asociadas a la diabetes con la inauguración de una Unidad de Pie Diabético en el Hospital Provincial San Bartolomé, en la provincia de Bahoruco, trascendió hoy.

La unidad es la séptima de su tipo en la red pública nacional y beneficiará también a pacientes de la vecina Independencia (suroeste).

Dispone de consultorios, camas para curas y una sala de cirugía menor, además de personal capacitado para atender lesiones y otras complicaciones relacionadas con la enfermedad.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, informó que las primeras instalaciones de esta red han contribuido a reducir en más de 38 por ciento las amputaciones en personas con pie diabético.

TAMBIEN UNIDAD DE HEMODIALISIS

La ampliación de los servicios sanitarios en Bahoruco incluye además una Unidad de Hemodiálisis en el Hospital Provincial San Bartolomé, cuya infraestructura ya está concluida.

El SNS prevé instalar durante octubre las máquinas e insumos necesarios para ponerla en funcionamiento, lo que permitirá disminuir los desplazamientos de pacientes que requieren este tratamiento.

El pie diabético es una complicación provocada por niveles elevados de glucosa durante períodos prolongados.

Puede provocar pérdida de sensibilidad, por lo que la persona puede no notar una herida, ampolla o quemadura; mala circulación, que dificulta la cicatrización; úlceras o heridas que pueden infectarse y, en casos graves, daño de tejidos y gangrena.

oda/mpv