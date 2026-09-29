UASD inaugura cubículo en la Feria Internacional del Libro SD

SANTO DOMINGO.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inauguró este viernes un stand en la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, reafirmando su compromiso con la cultura, la academia y la divulgación científica.

El rector, doctor Jorge Asjana David, realizó un recorrido previo por las instalaciones de la feria, que se desarrolla en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

El acto inaugural fue encabezado por el vicerrector de Extensión, doctor Gerardo Roa Ogando, quien agradeció al Ministerio de Cultura por contar con la UASD como aliado estratégico. Informó que los visitantes podrán adquirir la producción bibliográfica de la academia, acceder vía QR a las innovaciones científicas, conocer la oferta de grado y postgrado, y suscribirse al canal oficial de WhatsApp de la Primada de América.

Estuvieron la vicerrectora Docente, Dra. Rosel Fernández, y los decanos de Ciencias Jurídicas y Políticas, Martín Montilla; de Salud, Ángel Nadal; de Humanidades, Ana Jacqueline Ureña y de Ciencias, Carlos Feliz, entre otras autoridades.

El stand de la UASD está ubicado en el Museo del Hombre Dominicano, Pabellón de Instituciones Públicas, y permanecerá abierto hasta el 4 de octubre. Esta edición tiene como lema Abre un libro,

abre un mundo y Panamá como país invitado de honor.

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