Liberan a periodista haitiano tras 3 semanas de secuestro

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Puerto Príncipe, 28 sep (Prensa Latina).- Secuestradores haitianos liberaron al periodista Wesly Renaud Jean, después de tres semanas de cautiverio tras su captura, informó hoy el diario Gazzete Haití.

El comunicador de Radio-Télé Métropole, capturado en medio de una escalada de raptos a cambio de rescate que incluyó a personas de sectores como el estudiantil, ya está junto a sus parientes, añadió el periódico.

Jean, de 46 años, ha sido copresentador del programa matutino de noticias de durante más de 10 años en ese medio.

Los secuestradores devolvieron al periodista a cambio de una suma considerable de dinero por su liberación tras apresarlo el domingo 6 de septiembre, declararon fuentes familiares citadas por Gazzette Haití.

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