Dólar bajó 9 cts. y era vendido a $59.55; el euro subió a $70.22

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 9 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$59.55.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$59.26

Venta: RD$59.55

EL EURO

El euro subió 21 centavos y era vendido a RD$70.22 y comprado a RD$$66.82.

PETROLEO

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó la jornada de este martes cotizando en torno a los 93,50 a 94,06 dólares el barril, registrando un incremento cercano al 1,5% respecto al cierre anterior debido a la persistente tensión y la preocupación por el suministro en Oriente Medio.