HAITI: Asesinan 11 personas en represalia por operativo ONU

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PUERTO PRINCIPE.- Miembros de la pandilla Kokorat San Ras asesinaron este lunes al menos a 11 personas en la comuna de Gros-Morne, en el departamento haitiano de Artibonite, en represalia por una operación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU, según informó el alcalde de la localidad, Hubert Cénéac, en declaraciones a la emisora haitiana Radio Kiskeya.

Cénéac explicó que una unidad de Sri Lanka, parte de la GSF, expulsó a miembros del grupo que habían instalado puestos de cobro ilegales en la zona, horas antes de los primeros reportes de muertos, y que los agentes permanecieron solo unas horas en Gros-Morne antes de regresar a su base en Gonaïves, capital de Artibonite.

«En venganza, los hombres armados sembraron el terror entre la población. Una decena de personas perdieron la vida esta mañana en el barrio de Dosni, y se desató un ataque sobre la zona, con disparos en todas las direcciones, mataron y quemaron casas», afirmó Cénéac.

Gros-Morne es un bastión de Kokorat San Ras, una de las bandas que se extendieron desde Puerto Príncipe hacia Artibonite, la principal zona agrícola del país.

CRISIS DE SEGURIDAD FUERA DE LA CAPITAL

Haití atraviesa una crisis de seguridad que, según la ONU, se extiende cada vez más fuera de la capital. De acuerdo con la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), la violencia vinculada a las pandillas, incluidas las operaciones de seguridad, dejó más de 3.000 muertos en el primer semestre de 2026.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que cerca de 1,5 millones de haitianos están desplazados dentro del país, una cifra récord.

Además, el mandato de la GSF vence esta semana y el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar su renovación este martes.