NY: Ultiman a dominicano se resistió a robo joyas en Queens

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NUEVA YORK.- Un dominicano residente de Brooklyn murió baleado por un atracador que intentó robarle sus joyas frente a un club de striptease en Queens.

Héctor Figuereo, de 49 años, estaba frente al Riviera Gentleman’s Club, en la intersección de la calle Steinway y la avenida 35, en el sector Astoria, alrededor de las 3:50 de la madrugada, cuando el asaltante encapuchado y enmascarado se le acercó por detrás y le exigió una pulsera de eslabones por usaba.

El dominicano, residente en Sunset Park, se resistió y recibió un balazo en la espalda. Fue llevado al hospital Elmhurst, donde falleció.

El homicida, que vestía un chándal verde con capucha de Nike Tech, huyó a pie por la calle 37 y escapó en una camioneta Mercedes-Benz blanca, informó la Policía.

TRES DÍAS ANTES DE SU CUMPLEAÑOS

De acuerdo con Edwin Cabrera, amigo de la infancia de la víctima, Figuereo fue asesinado tres días antes de su cumpleaños y se encontraba en el lugar celebrando con un amigo.

Figuereo vivía con su madre, a quien cuidaba tras la muerte de su padre hace unos años. Cabrera contó que la mujer sufrió un «mini infarto» cuando tuvo que identificar el cuerpo de su hijo.

Si tiene información sobre el tiroteo, llame a la línea directa de Crime Stoppers al 1-800-577- 8477 o 1-888-577-4782.