RD desperdicia 1.1 millones de kilos alimentos cada semana

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SANTO DOMINGO.- Mientras miles de dominicanos enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada, en República Dominicana se pierden aproximadamente 1.1 millones de kilogramos de alimentos cada semana, una situación que impacta a las familias vulnerables, la economía y el medio ambiente.

Alimentos aptos para el consumo terminan fuera de la cadena alimentaria cuando podrían ser aprovechados por personas que los necesitan. Ante esta realidad, el Banco de Alimentos RD llamó a acelerar las acciones de rescate y fortalecer las alianzas entre el sector privado, las organizaciones sociales y el Estado.

UN PROBLEMA QUE ATRAVIESA TODA LA CADENA

El llamado se produce con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se conmemora cada 29 de septiembre por iniciativa de las Naciones Unidas.

La pérdida y el desperdicio se registran en distintas etapas, desde la producción agrícola hasta el transporte, almacenamiento, distribución, comercio, restaurantes y hogares. Entre las causas figuran problemas logísticos, sobreproducción, falta de planificación y criterios comerciales.

RESCATAR ALIMENTOS PARA QUIENES LOS NECESITAN

El Banco de Alimentos RD trabaja en la recuperación de productos aptos para el consumo que, de otro modo, serían desperdiciados, para canalizarlos hacia instituciones que atienden a poblaciones vulnerables.

Julina Staffeld, directora ejecutiva de la organización, afirmó que combatir el desperdicio alimentario “no es únicamente una causa social”, sino también una oportunidad para construir un sistema alimentario más eficiente y sostenible.

POLÍTICAS PÚBLICAS E INCENTIVOS

La entidad plantea fortalecer las políticas públicas, los marcos regulatorios y los incentivos que faciliten las donaciones, además de promover una mayor participación empresarial.

Asimismo, llamó a productores, supermercados, hoteles, restaurantes, empresas, consumidores y autoridades a asumir un papel activo para evitar que alimentos aptos sean desechados.

Cada kilo recuperado representa menos desperdicio, menor impacto ambiental y mayores oportunidades de alimentación para miles de dominicanos.

an/am