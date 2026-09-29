Pimentel Muñoz presenta en SDbiografía Marcos Soto Tejeda

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SANTO DOMINGO.- El libro biográfico “Marcos Soto: un triunfador ocoeño que conquistó Santo Domingo” fue presentado en esta capital por su autor, el periodista José Pimentel Muñoz.

Se trata del recuento sintetizado de la vida de un ocoeño nacido en apartada zona rural que siendo muy jovencito llegó a la capital y poco a poco, con mucho esfuerzo, incursionó y sobresalió en sectores deportivos, sociales y profesionales.

En la obra, presentada durante una tertulia en el gazebo de la Parroquia Santa Cecilia, en el residencial José Contreras, Pimentel Muñoz saca a flote los pasos mas firmes en diferentes escenarios de Soto, quien a sus 87 años de edad goza de profunda simpatía tanto en su pueblo natal como en San Cristóbal y Santo Domingo.

Soto es uno de los dos sobrevivientes del equipo de beisbol representativo de República Dominicana que en 1962 ganó medalla de oro en los IX Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Kingston, Jamaica.

Graduado como Licenciado en Administración Bancaria en 1984 y como licenciado en Derecho en el 2004, el biografiado laboró durante 27 años en la Superintendencia de Bancos. Ingresó allí en 1970 como inspector auxiliar y terminó como Intendente, jubilado, en 1997.

Además de destacarse en Santo Domingo como deportista, el biografiado ha incursionado exitosamente en el campo de la escritura, produciendo los siguientes libros: Supervisión y fiscalización bancaria, Ocoa: veinte años de vivencias (1940-1960), Los apodos en San José de Ocoa, Historia de la Liga interbancaria del Distrito Nacional (1966-1958), Anecdotario Ocoeño y algunos apuntes genealógicos de familias ocoeñas, El Ocoa del siglo veinte e Iconografía de recuerdos ocoeños.