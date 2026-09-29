Eligio Jáquez apoya a Carolina en aspiraciones presidenciales

Ricardo de los Santos, jefe de campaña, Carolina Mejía, Eligio Jáquez y Limber Cruz, del sector agropecuario.

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SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y exsecretario de Agricultura, Eligio Jáquez, anunció su decisión de respaldar a Carolina Mejía en sus aspiraciones de convertirse en candidata presidencial de esa organización para las elecciones de 2028.

Durante un acto celebrado en el Club San Carlos, Jáquez explicó que su decisión responde a una reflexión personal sobre su trayectoria política y su deseo de continuar aportando al partido y al país desde la experiencia acumulada durante años de militancia y servicio público.

DESTACA EXPERIENCIA DE LA ALCALDESA

“Por eso he decidido, a partir de hoy, acompañar a mi querida Carolina Mejía en esta nueva etapa”, manifestó Jáquez ante cientos de dirigentes y militantes del PRM que participaron en la actividad.

El dirigente aclaró que su regreso a la actividad política no responde a la búsqueda de posiciones, sino a su intención de aportar experiencia y voluntad de servicio.

Jáquez destacó la trayectoria de Mejía como alcaldesa del Distrito Nacional y valoró su experiencia en la administración pública, especialmente su capacidad para enfrentar problemas concretos, administrar recursos y tomar decisiones sometidas a la evaluación ciudadana.

También afirmó que su respaldo no representa un rechazo a otros dirigentes del PRM con aspiraciones presidenciales, al considerar que todos forman parte de una misma organización y deben colocar por encima de sus intereses particulares el futuro del partido y del país.

CAROLINA AGRADECE EL RESPALDO

Carolina Mejía agradeció el apoyo de Jáquez y resaltó su experiencia y conocimiento del sector agropecuario. Dijo que su incorporación representa también la integración de productores y otros sectores vinculados al campo a su proyecto político.

Al recordar una frase utilizada por su padre, Hipólito Mejía, durante la campaña de 1999, expresó: “Quienes trabajen con nosotros, gobernarán con nosotros”.

El respaldo de Jáquez se produce mientras dirigentes del PRM comienzan a definir posiciones de cara al proceso interno para escoger la candidatura presidencial de 2028. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien asistió al acto, asumió recientemente la dirección nacional de campaña de Mejía.

an/am