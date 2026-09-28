Gustavo Sánchez sugiere posponer consulta interna PLD

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SANTO DOMINGO. El diputado y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, sugirió la posibilidad de posponer la consulta interna de esa organización, prevista para el 18 de octubre, ante la falta de tiempo para completar los preparativos.

Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Sánchez señaló que aún deben definirse aspectos como la impresión de boletas, los centros de votación, la disponibilidad de locales y el mecanismo que será utilizado.

“Yo apelo al sentido común. Realmente, de aquí al 18 no veo tiempo suficiente”, expresó el dirigente, quien consideró que, de no existir las condiciones necesarias, podría evaluarse una nueva fecha en noviembre.

Sánchez indicó que el Comité Político todavía no ha sido convocado para abordar formalmente las dificultades del proceso y sostuvo que ese organismo debe conocer cualquier propuesta de modificación antes de remitirla al Comité Central.

También afirmó que diferentes sectores mantienen conversaciones para reducir las diferencias surgidas entre los aspirantes y buscar una salida institucional.

Entre los puntos de conflicto figura el padrón que será utilizado en la consulta. El aspirante presidencial Francisco Javier García ha cuestionado el tratamiento dado a más de 523,000 afiliados, mientras la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP-2026) sostiene que pueden completar el procedimiento de validación.

Sobre la posición de la Junta Central Electoral (JCE), Sánchez consideró, a título personal, que el organismo podría estar actuando con cautela para evitar involucrarse en una controversia interna.

El dirigente señaló además que cambiar un sistema electrónico por boletas físicas requeriría tiempo adicional para imprimir el material y organizar las mesas. A esto se suma la falta de confirmación sobre el uso de centros educativos como recintos.

La CONAP tenía previsto este lunes realizar una asamblea con dirigentes nacionales para orientar sobre la organización del proceso y presentar documentos relativos al padrón, el instructivo general y el cronograma.

dh/am