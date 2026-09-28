Alexander Cornielle se convierte en el dominicano 991 en las GL

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SANTO DOMINGO.– El lanzador derecho dominicano Alexander Cornielle se convirtió en el pelotero número 991 de República Dominicana en debutar en las Grandes Ligas, al hacer su estreno con los Yanquis de Nueva York el reciente 25 de septiembre de 2026 ante los Orioles de Baltimore.

Cornielle subió al montículo como relevista y trabajó una entrada en su primera presentación en la Gran Carpa. Permitió tres imparables y dos carreras limpias, concedió un boleto y ponchó a dos bateadores, con un total de 34 lanzamientos.

DEBUT CON LOS YANQUIS

Nacido el 22 de agosto de 2001 en Santo Domingo, Cornielle, de 6 pies y 2 pulgadas de estatura y 180 libras, inició su carrera profesional el 15 de junio de 2019, cuando firmó como agente libre internacional con los Cerveceros de Milwaukee.

El derecho desarrolló la mayor parte de su trayectoria en las sucursales de Milwaukee, donde pasó por la Dominican Summer League, Clase A, Doble A y Triple A.

SEIS TEMPORADAS EN LAS MENORES

Durante seis temporadas en las organizaciones menores de los Cerveceros, Cornielle acumuló efectividad de 3.91, con 623 ponches en 579 entradas y un tercio.

Al concluir la temporada de 2025, el lanzador optó por la agencia libre y posteriormente, el 17 de diciembre de ese año, firmó un contrato de ligas menores con los Yanquis de Nueva York.

En el béisbol profesional dominicano, Cornielle pertenece a los Tigres del Licey, equipo que lo seleccionó en la quinta ronda del Draft de Novatos de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) en 2021.

Con su debut, el derecho se sumó a la extensa lista de peloteros dominicanos que han alcanzado las Grandes Ligas y se convirtió en el criollo número 991 en estrenarse en el máximo nivel del béisbol.

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