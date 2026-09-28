Panamá y diversas artes animan jornada de Feria del Libro 2026

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Santo Domingo, 28 sep.- La presencia de artistas y escritores de Panamá, país invitado de honor, junto a propuestas de fotografía, literatura y cine marca hoy la quinta jornada de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

Entre las iniciativas destacó la presentación de la artista panameña Yek Gamboa, quien ofreció un repertorio integrado por boleros clásicos como «Historia de un amor» y «Sabor a mí», además de composiciones propias como «No lo sé» y «Moreno mío».

Durante su visita a la feria, en el Centro de la Cultura Juan Pablo Duarte, Gamboa expresó su admiración por República Dominicana y resaltó particularmente la Zona Colonial y la alegría de sus habitantes, rasgos que consideró cercanos a los de los panameños.

La literatura tuvo entre sus protagonistas a la escritora e intelectual Delia Blanco, quien ofreció en el Museo de Arte Moderno la conferencia «París y su vida literaria contemporánea, cuando la escritura se brinda en un bistrot», en la que compartió con el público una mirada a la vida cultural de la capital francesa.

FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA OCUPA ESPACIO DESTACADO

La fotografía contemporánea también ocupó un espacio destacado mediante las exposiciones de la XII edición del Festival Photoimagen, instaladas en las salas de exposiciones temporales del Museo de Arte Moderno y abiertas a estudiantes y público general.

La programación incluyó asimismo encuentros sobre literatura y nuevas tecnologías, entre ellos el conversatorio «El escritor de cara a la inteligencia artificial», con Niurka Herrera y Francisca Hernández, así como el diálogo «Desde la contemporaneidad: encuentro con el autor de literatura especulativa», protagonizado por el escritor Odilius Vlak.

La narrativa gráfica fue otro de los ejes de la jornada con el coloquio «Carrera industrial o voz de autor: las mil formas de entender el cómic», celebrado en el Pabellón del Cómic, donde se abordaron distintas perspectivas sobre la creación y desarrollo de la historieta.

En ese espacio también se analizó su potencial como vía para fomentar la lectura, especialmente entre las nuevas generaciones, así como la permanencia de las publicaciones impresas frente al crecimiento de las propuestas digitales.

La jornada incluyó además el taller «Dale relieve a la lectura», a cargo de Persilia Zjistra y Erik Ogando; una charla sobre las consecuencias del consumo de drogas y la proyección de un cortometraje producido por Fonprocine en la Cinemateca Nacional.

La FILSD 2026 se desarrolla hasta el 4 de octubre, con Panamá como país invitado de honor y el escritor dominicano José Mármol como homenajeado.

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