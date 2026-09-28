Denuncian EU expulsó 23,000 migrantes a terceros países

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GINEBRA.- Estados Unidos ha creado un esquema de externalización migratoria que involucra al menos a otros 35 Estados, entre los que se encuentra la República Dominicana, y con el que ha expulsado a terceros países a por lo menos 23,000 personas, denunciaron este lunes expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.

Este esquema expone a miles de migrantes al riesgo de sufrir tortura, persecución y otras violaciones de derechos humanos, indicaron 23 relatores y otros expertos en un comunicado conjunto.

Los acuerdos firmados por países de todo el mundo «para recibir aviones cargados de migrantes y refugiados expulsados de Estados Unidos» violan el principio de no devolución, agregaron los firmantes.

«Debido a su falta de transparencia, estos acuerdos quedan en gran medida fuera de la supervisión democrática y del monitoreo independiente de derechos humanos», señalaron.

Entre los países implicados en este «esquema de externalización migratoria» se encuentran naciones latinoamericanas como Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.

PIDEN SUSPENDER ACUERDOS

Los expertos firmantes, encabezados por el relator especial sobre derechos humanos de los migrantes Gehad Madi, conminaron a los países de la lista a suspender de inmediato estos acuerdos, así como a restablecer el acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces.

Según denunciaron, algunos acuerdos contemplan únicamente una recepción temporal seguida de una nueva expulsión a un tercer país, lo que en ocasiones implica presiones y amenazas a los migrantes para que soliciten regresar a su territorio de origen pese a los riesgos que ello podría implicar para su protección.