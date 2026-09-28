BRASIL: Lula amplía 5 puntos su ventaja a seis días de elecciones

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BRASILIA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió a cinco puntos porcentuales su ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro en la intención de voto para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, según una encuesta BTG/Nexus divulgada este lunes.

El sondeo sitúa a Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), con 42 % de las preferencias, frente al 37 % de Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). La diferencia aumentó desde los tres puntos registrados en la medición anterior.

SEGUNDO TURNO MANTIENE UN ESCENARIO AJUSTADO

En una eventual segunda vuelta entre ambos candidatos, Lula obtiene 46 % y Flávio Bolsonaro 44 %, una diferencia de dos puntos que se encuentra dentro del margen de error de la encuesta, por lo que el resultado es considerado un empate técnico.

La investigación fue realizada por Nexus entre el 25 y el 27 de septiembre, mediante entrevistas telefónicas a 2,000 electores. El margen de error es de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 %. El estudio está registrado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el número BR-07557/2026.

La encuesta también registró que 49 % de los entrevistados desaprueba la gestión de Lula, mientras que 46 % la aprueba. En cuanto a la evaluación del Gobierno, 36 % lo considera bueno u óptimo, 45 % lo califica de malo o pésimo y 19 % lo considera regular.

En materia de rechazo electoral, 51 % de los consultados dijo que no votaría por Flávio Bolsonaro de ninguna manera, frente a 48 % que manifestó esa posición respecto a Lula.

OTROS SONDEOS

Otros sondeos divulgados este lunes presentan diferencias en la magnitud de la ventaja de Lula en primera vuelta. La Quaest registra 39 % para Lula y 34 % para Flávio, mientras que Datafolha sitúa al presidente en 40 % y al senador en 36 %.

En los escenarios de segunda vuelta, tanto Quaest como Datafolha también muestran una disputa dentro del margen de error, lo que refleja un escenario electoral estrecho entre Lula y Flávio Bolsonaro

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