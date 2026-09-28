Encuesta coloca Carolina Mejía por delante de David Collado

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SANTO DOMINGO.- Una nueva medición del Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuestas (IDEAME), dirigida por Plinio Robles, sitúa a Carolina Mejía con 43.4 % frente a 40.7 % de David Collado en un escenario interno nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La diferencia de 2.7 puntos porcentuales aumenta cuando la consulta plantea una competencia exclusiva entre ambos dirigentes. En ese escenario, Mejía alcanza el 50.0 %, mientras Collado obtiene 45.8 %, para una brecha de 4.2 puntos.

El estudio fue realizado entre el 21 y el 27 de septiembre, mediante 6,000 entrevistas personales.

IDEAME DESTACA ANTECEDENTES DE SUS MEDICIONES

La firma recordó su medición de junio de 2020, cuando proyectó un 52.5 % para Luis Abinader. En las elecciones de ese año, el mandatario obtuvo el 52.52 % de los votos válidos, una diferencia de 0.02 puntos porcentuales respecto a aquella encuesta.

IDEAME también realizó mediciones provinciales durante el proceso electoral de 2024. Entre ellas figura una consulta en Monseñor Nouel que colocó al candidato del PRM Héctor Acosta con 64.9 % en la carrera senatorial. Acosta posteriormente resultó electo senador por esa provincia.

MEJÍA REGISTRA ALTA APROBACIÓN MUNICIPAL

Otro de los datos destacados del estudio es el 78.4 % de aprobación de la gestión municipal de Carolina Mejía en el Distrito Nacional.

La medición presenta así dos indicadores diferenciados: por un lado, la posición de Mejía frente a Collado dentro del escenario interno nacional del PRM y, por otro, la valoración de su gestión al frente de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Los resultados forman parte de las mediciones sobre el escenario político interno de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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