RD detuvo 3,759 extranjeros en operativos el fin de semana

Uno de los operativos de la DGM

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 3,759 extranjeros en condición migratoria irregular y deportó a 2,636 durante operativos del viernes 25 al domingo 27 de septiembre de 2026.

Las provincias con mayor cantidad de detenciones fueron Dajabón, con 674; Elías Piña, 463; Santo Domingo, 409, y Pedernales, 267. En conjunto, estas demarcaciones concentraron 1,813 detenciones, equivalentes al 48 % del total.

MÁS DE 1,200 DETENCIONES DIARIAS

La DGM informó que el viernes fueron detenidas 1,585 personas; el sábado, 1,211, y el domingo, 963, para un promedio de 1,253 detenciones por día.

Los operativos fueron realizados con el apoyo de instituciones militares y de seguridad del Estado, que participaron en la identificación y entrega de personas en condición migratoria irregular.

El Ejército de República Dominicana entregó a la DGM 1,196 personas, mientras que la Policía Nacional aportó 269; el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), 320, y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), cuatro.

OPERATIVOS SE MANTIENEN

La institución indicó que las operaciones se realizan diariamente en todas las provincias del territorio nacional, además de sectores del Gran Santo Domingo.

Entre las demarcaciones intervenidas figuran San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Barahona, Bahoruco, Azua, Puerto Plata, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez y Samaná, entre otras.

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