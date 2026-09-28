RD detuvo 3,759 extranjeros en operativos el fin de semana

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 3,759 extranjeros en condición migratoria irregular y deportó a 2,636 durante operativos del viernes 25 al domingo 27 de septiembre de 2026.
Las provincias con mayor cantidad de detenciones fueron Dajabón, con 674; Elías Piña, 463; Santo Domingo, 409, y Pedernales, 267. En conjunto, estas demarcaciones concentraron 1,813 detenciones, equivalentes al 48 % del total.
MÁS DE 1,200 DETENCIONES DIARIAS
La DGM informó que el viernes fueron detenidas 1,585 personas; el sábado, 1,211, y el domingo, 963, para un promedio de 1,253 detenciones por día.
Los operativos fueron realizados con el apoyo de instituciones militares y de seguridad del Estado, que participaron en la identificación y entrega de personas en condición migratoria irregular.
El Ejército de República Dominicana entregó a la DGM 1,196 personas, mientras que la Policía Nacional aportó 269; el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), 320, y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), cuatro.
OPERATIVOS SE MANTIENEN
La institución indicó que las operaciones se realizan diariamente en todas las provincias del territorio nacional, además de sectores del Gran Santo Domingo.
Entre las demarcaciones intervenidas figuran San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Barahona, Bahoruco, Azua, Puerto Plata, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez y Samaná, entre otras.
of-am
Pena de muerte ..DÉCADAS DICIENDOLES Y PARECe QUE SE PLANEA !
! YA ERA HORA !!!! UN PAÍS LLENO DE MILLONARIOS NARCO TRAFICANTES , PAIS DE 3rd MUNDO , HAITIANOS , y TODOS HACEN , DESHACEN ,,BUSCANDO ENVIARLE A TRUMP Y EUROPA MÁS DROGA , Y COMPRAR JUECES , GENERALES , FUNCIONARIOS Y NADIE ES ENCARCELADO . ES HORA DE IMPLEMENTAR PENA DE MUERTE !
NO PERDAMOS TIEMPO , EJECÚTENLOS
Se lo soñaron..
NO HUMAN BEING IS ILLEGAL
#Factura1937
YO LO APOYO y A SU DISPOSICIÓN!
Director de la Policía promete buscar “no importa dónde se metan” a los delincuentes
Rodríguez García les aseguró que proteger a la sociedad significa sacar de las calles a los delincuentes, apresarlos y someterlos a la acción de la justicia, ya que los antisociales “no pueden convivir en la calle de manera libre”.
CON PENA DE MUERTE A CRIMINALES LIMPIAMOS EL PAIS , Y DAMOS EJEMPLO A. L .AMERICA .
Aparte de ser extranjeros, el término más correcto sería invasores haitianos, razón por la cual hay que expulsarlos a todos del territorio dominicano.