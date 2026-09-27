Instituto Duartiano alerta alta presencia estudiantes haitianos

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SANTO DOMINGO.– El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, afirmó que en algunas escuelas de la zona fronteriza de la República Dominicana la presencia de estudiantes de origen haitiano alcanza hasta el 70 % de la matrícula, mientras que en otros centros alrededor del 40 %.

Durante una entrevista con el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, Gómez Ramírez sostuvo que esta realidad no se limita a las comunidades fronterizas y semifronterizas sino que también se registra de manera significativa en la región Este. fundamentalmente en El Seibo, Higüey, Hato Mayor y San José de los Llanos.

MAYOR PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

Consideró que la crisis haitiana no puede ser afrontada exclusivamente por República Dominicana sino que requiere una respuesta coordinada y sostenida de la comunidad internacional.

Destacó el papel que, a su juicio, deben desempeñar la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), a las que llamó a prestar mayor atención a la situación del vecino país.

También afirmó que la presencia de extranjeros en condición migratoria irregular representa una presión para el presupuesto nacional, principalmente en áreas como educación, salud y seguridad fronteriza.

Indicó que las autoridades dominicanas mantienen desplegados militares a lo largo de la frontera, con operaciones de vigilancia terrestre, marítima y aérea, lo que implica gastos en personal, equipos, logística y mantenimiento.

LLAMA A FORTALECER FORMACIÓN CÍVICA

El Pesidente del Instituto Duartiano manifestó además preocupación por el tratamiento de los símbolos patrios en algunos centros educativos.

Exhortó a reforzar la formación cívica, la enseñanza de la historia nacional y el respeto al Himno, la bandera y el escudo dominicanos entre todos los estudiantes, sin distinción de origen.

Asimismo, cuestionó la existencia de representaciones de los símbolos patrios que, según afirmó, no corresponden a las versiones oficiales y citó como ejemplos espacios vinculados al Ministerio de Defensa, la UASD y el Panteón de la Patria.

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