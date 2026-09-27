RD mantiene tasa homicidios en 7.34 y reporta baja de 44.4 %

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana mantiene en 7.34 por cada 100,000 habitantes la tasa acumulada de homicidios hasta el 18 de septiembre de 2026, informó la Policía.

El reporte semanal de estadística delictiva de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Uniformada contabiliza 57 homicidios, 118 heridos, 2,480 robos y 907 accidentes de tránsito durante el período analizado.

Según el reporte, la tasa de homicidios ha descendido de 13.20 por cada 100,000 habitantes en 2022 a 7.34 en 2026, lo que representa una reducción acumulada de 44.4 %.

Respecto al mes anterior, cuando la tasa se situaba en 7.41, supone una disminución de 0.9 %.

Del índice actual, 0.89 puntos corresponden a homicidios de extranjeros, por lo que la tasa correspondiente a nacionales se sitúa en 6.45 por cada 100,000 habitantes.

TERRITORIOS CON MAYOR INCIDENCIA

Los territorios con las tasas más elevadas son Elías Piña, con 20.09; Bahoruco (17.72), Pedernales (11.45), Hermanas Mirabal (10.71), Monte Plata (10.48) y Dajabón (10.34).

La Policía destacó que, pese a estos focos, la mayoría del territorio nacional se mantiene con tasas de un dígito, en el marco de las acciones preventivas y operativas de la Fuerza de Tarea Conjunta.