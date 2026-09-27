Alerta proselitismo anticipado y riesgo dinero del narcotráfico

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SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, alertó sobre el intenso proselitismo político que se desarrolla fuera de los plazos legales y advirtió que este ritmo irregular de campaña facilita la infiltración de recursos provenientes del crimen organizado en las organizaciones políticas.

Asimismo, abogó por un pacto político que regule la permanente actividad electoral en la que están inmersos los partidos, al señalar que, a largo plazo, ese activismo genera más perjuicios que beneficios debido a su elevado costo.

Indicó que las actividades proselitistas actuales son más onerosas que los afiches y letreros de antaño, ya que movilizar a cientos o miles de personas a un salón implica un gasto considerable, agravado por el hecho de que se extiende por un período prolongado.

Criticó que estas acciones se realicen sin respetar los plazos que establecen los períodos de precampaña y campaña.

Sostuvo que las actividades políticas requieren cada vez más recursos, lo que representa un desafío para el sistema de partidos y la democracia.

Dijo que resulta complejo controlar la procedencia de esos fondos, ante las limitaciones para fiscalizarlos, ya que la Junta Central Electoral (JCE) está concentrada en la organización de los comicios y en el proceso de la nueva cédula, lo que dificulta supervisar cómo los partidos financian su proselitismo anticipado.

“Es un tema que debe quedar bien claro: quién y cómo se va a supervisar, ya que definitivamente no se fiscaliza lo que se gasta en una campaña, o se mantienen los tiempos abiertos eludiendo lo que establece la ley, lo que genera competencia entre partidos y candidatos y constituye un riesgo enorme de que cada vez más dinero del crimen organizado se infiltre”, advirtió Marranzini en el programa D´AGENDA, que se transmite los domingos por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, donde fue una entrevistado por Héctor Herrera Cabral.

Explicó que «se trata de un aspecto que todos debemos cuidar para proteger nuestra democracia y el país. Basta con observar lo que ocurre en muchos países de la región, como en Guatemala, que está a punto de celebrar elecciones con cerca de 20 candidatos y nadie sabe lo que puede suceder”.

“Creo que aún estamos a tiempo, pero es un tema que requiere de mucha atención. Lo lógico es que a mayor activismo político debería haber más entusiasmo en la población y, sin embargo, está ocurriendo lo contrario: hay un creciente desencanto hacia los partidos”, declaró.

Afirmó que este fenómeno no es reciente. “En 2016, al día siguiente de las elecciones, ya había decenas de afiches en los postes eléctricos con imágenes de aspirantes para 2020. Los políticos deben entender que, tras concluir un proceso electoral, lo que corresponde es trabajar y ejecutar los planes ofrecidos al electorado y esperar el próximo proceso conforme a lo que marca la ley”, agregó.