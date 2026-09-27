Zapete dona a sordos monto de reparación pagado por Jean Alain

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Santo Domingo. El periodista y escritor Marino Zapete donó RD$2.4 millones al Instituto para Sordos Santa Rosa, suma que recibió del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez como resultado de una condena por daños morales dictada a su favor.

La entrega, realizada el 24 de septiembre, comprende los RD$2 millones fijados como indemnización y RD$480,000 correspondientes a intereses judiciales. Zapete acudió a formalizar el aporte acompañado de su asesor legal, Jorge Luis Polanco.

La directora general del instituto, Consuelo Saviñón Mera, agradeció la donación y destacó que los recursos contribuirán a la formación de más de 200 estudiantes sordos de escasos recursos, así como a generar oportunidades para superar barreras y participar plenamente en la sociedad.

La donación se produjo luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declarara inadmisible un recurso de casación presentado por Rodríguez Sánchez. La decisión, dictada el 31 de agosto de 2026, dejó vigente la sentencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que estableció la indemnización a favor de Zapete.

El proceso judicial se originó después de que Zapete difundiera, en 2019, una investigación sobre contratos de suministro de asfalto adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas a una empresa representada por Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del entonces procurador.

La Corte de Apelación había atribuido a actuaciones de Jean Alain Rodríguez la posterior salida del aire del programa El Jarabe de Zapete y lo condenó a indemnizar al periodista por daños morales, decisión que quedó vigente tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia.